La excelencia investigadora de La Fe, en peligro por la precariedad de la plantilla

El Instituto de investigación Sanitaria de La Fe, IISLaFe podría apearse del exclusivo grupo de 31 centros acreditados por su excelencia en toda España si no se solucionan los problemas de precariedad laboral que arrastra su plantilla, con un 98,5 % del personal con contratos temporales y 62 trabajadores de las áreas de gestión empleados en fraude de ley. Es el mensaje de alerta que ayer lanzó el director científico del centro, Máximo Vento, ante la consellera de Sanidad, Ana Barceló, aprovechando la conmemoración del décimo aniversario de la acreditación del instituto como centro investigador biomédico por el Instituto Carlos III.

Vento, actualmente el máximo dirigente del IISLaFe en ausencia de un gerente tras la marcha de Javier Burgos a la Dirección General de Investigación, advirtió que la alta tasa de temporalidad está ya pasando factura al día a día del centro, haciendo «inviables muchas iniciativas» y «obstaculizando la dinámica de la investigación».

«Tenemos más del 90 % del personal adscrito a estructuras de gestión en una situación de incertidumbre laboral e investigadores de nivel senior están también en esta situación. Esto hace inviables muchas iniciativas» ya que no se podía estar formando a personal «cada tres años sin perder eficiencia».

Vento reclamó un «núcleo duro» de expertos en el área de gestión para que agilizaran la dinámica investigadora y no perder así «fuerza, competitividad y orgullo de pertenencia, algo que ha costado mucho lograr». El director científico pedía así una solución para todo el personal que ahora está contratado en fraude de ley como temporales imitando los contratos del personal investigador pese a que realizan labores de gestión estructural. Son 62 personas cuyo futuro es la calle conforme se acaben sus contratos temporales ya que la Conselleria de Sanidad ya ha advertido que no mantendrá sus puestos para no seguir «colaborando» en el fraude de ley. Vento apuntó además que no era un problema económico «sino legal» ya que ellos eran autosuficientes y podrían incluso contratar indefinidos si fuera posible hasta que se convocaran las plazas fijas.



Plazas estructurales

Aprovechando el acto, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, insistió en que la administración ya se había puesto manos a la obra para resolver el problema y estabilizar al personal investigador elaborando una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que recoja estos puestos de gestión estructurales ya que ahora solo hay siete personas de los 350 que componen el centro.

La solución, sin embargo, no es suficiente para el comité de empresa ya que la RPT se hará de forma gradual (a un ritmo de unos 10 puestos por año) mientras los actuales trabajadores están abocados al despido. El director general de Investigación y exgerente del IISLaFe, Javier Burgos, así se lo volvió a trasladar tanto al comité de empresa como a representantes del sindicato UGT en una reunión que mantuvieron ayer.

Desde el comité de empresa insisten en pedir soluciones «urgentes» más allá de la RPT para evitar que los trabajadores señalados por la Inspección de Trabajo se vayan a la calle.