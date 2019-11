Ábalos, en el 'Paredón de España': "El fascismo está presente y amenaza de nuevo"

"El fascismo no es producto de la historia. Está presente y amenaza de nuevo" ha asegurado esta mañana el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos en el "terrer" de Paterna conocido como el "Paredón de España", donde los socialistas han homenajeado a los 2.238 personas fusiladas durante el franquismo. Un acto que se celebra desde hace más de veinte años y que este año cobraba un especial simbolismo al coincidir con la reciente exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Un hecho sobre el que Ábalos mostró su orgullo por "formar parte del gobierno que ha exhumado a Franco". Una decisión que, ha defendido el secretario de organización del PSOE, "no podía esperar más. Era una oportunidad que no podíamos desperdiciar y había que aprovechar ahora". Por ello, ha recomendado Ábalos, "los que quieren ser líderes" deben saber que "hay que aprovechar las oportunidades". "Deben saber cuándo es la oportunidad que se presenta".

En el acto también han intervenido el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de València, Mercedes Caballero, el secretario de organización del PSPV-PSOE, José Muñoz y el presidente del grupo para la recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana, Matías Alonso, quien anunció el inicio de las negociaciones para dignificar el entorno del "Paredón de España". "Démonos prisa en aprobar esta asignatura pendiente que tenemos todos" con las 2.238 víctimas fusiladas en el paredón y sus familiares y descendientes.