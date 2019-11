«Lo que ocurre aquí no pasa en otras autonomías»

Desde la Subdelegación del Gobierno de la Comunitat llamaron a algunas de las entidades sociales que trabajan con la población migrante tras las noticias publicadas en Levante-EMV sobre el plazo de más de un año y medio para solicitar la entrevista con la que pedir asilo o protección internacional en al comisaría de Zapadores. La reunión tuvo lugar el pasado 22 de octubre y asistieron entidades como el Servicio Jesuita a Migrantes, la Asociación Rumañahui, la Asociación América, España Solidaridad y Cooperación (Aesco), Casa Camerún y la Plataforma Intercultural de España para reunirse con el subdelegado del Gobierno, José Roberto González Cachorro.

«Acudimos a la reunión con los resguardos de citas para la entrevista de asilo con fecha para el 30 de diciembre de 2020. Le dijimos al subdelegado que ya se concedían citas para febrero de 2021, aunque no pudimos mostrarle ningún resguardo al respecto aunque sabemos que esos son los plazos actuales, más de un año y medio de espera. Y en Extranjería también hay unas demoras inaceptables», explican desde el Servicio Jesuita a Migrantes. Desde Casa Camerún añaden que el objetivo «fue exigir una reducción de estos plazos vergonzosos para solicitar asilo porque la situación de desprotección es absoluta durante más de un año y no es algo general, sino extraordinario de esta autonomía porque en otras comunidades no ocurre y los plazos son muy diferentes».

Las entidades ya denunciaron en el Síndic de Greuges la exigencia del padrón para solicitar el asilo y ahora harán lo propio con la demora de las citas para la entrevista. «Esperamos que la subdelegación nos dé una respuesta y que se acorten los plazos ya con las medidas que consideren porque no pueden contratar nada, ni abrir una cuenta del banco, ni pedir ayudas, ni alquilar una vivienda. Nada de nada», alertan.