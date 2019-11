Alberto Garzón: "Nuestros votos representan la dignidad de las luchas sociales y no tenemos precio"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) Alberto Garzón acaba de reivindicar en un mitin celebrado en la Nau de la Universitat que «nuestros votos representan la dignidad de las luchas sociales de muchas generaciones y no tenemos precio», ha asegurado en referencia a las fracasadas negociaciones con los socialistas para formar gobierno. «Cuando Sanchez nos pedía votos gratis, teníamo claro que no iban a servir para hacer una nueva reforma laboral con Rivera», ha defendido el coordinador federal de IU, que concurre a las elecciones junto a Unidas Podemos. «Sabemos en qué bando estamos, al lado de la clase trabajadora, la gente humilde, sencilla y de nuestros barrios», ha reivindicado.

Sobre la repetición electoral, el líder de IU ha defendido que se convocan de nuevo «para frustrarnos y que no vayamos a votar. Perp el próximo domingo que no se quede ningún votante de izquierdas en casa. Hay que hacer un esfuerzo. Y frente al mensaje "a ver si os cansáis" hay que responderle a los señores de la CEOE que no nos vamos a cansar hasta que consigamos nuestros objetivos políticos».

Por ello Garzón ha insistido en la necesidad de la «contundencia y radicalidad en defensa de la gente humilde». Unidas Podemos e Izquierda Unida «sí tenemos un proyecto de país: Acabar con las fracturas de nuestro territorio, la desigualdad, aprobar una nueva financiación autonomía, la redistribución renta, y devolver los privilegios recortados en beneficio de la clase trabajadora. Creemos en una España de los derechos y que recoja nuestro pasado, por la republica, contra el franquismo y para construir la III República», ha finalizado.

Junto a Garzón también han intervenido el vicepresidente de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau; los candidadats al Congreso, Héctor Illueca, Roser Maestro, Maria Teresa Pérez y Esther López Barceló; además de Rafa Mayoral, secretario de relación con la sociedad civil y movimientos sociales de Podemos.