Alberto Garzón: "No vivimos sólo una crisis económica. Sufrimos una descomunal estafa"

Unides Podem se presentó ayer como la única formación capaz de resistir las presiones de la oligarquía y los lobbys financieros para garantizar salarios dignos, viviendas asequibles, una nueva financiación autonómica y la redistribución de la riqueza. También garantizar la vuelta de la III República. La coalición llenó ayer el claustro de la Nau de la Universitat de València en un acto que contó con la participación del coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, los candidatos al Congreso Héctor Illueca, Roser Maestro, María Teresa Pérez y Esther López Barceló y el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau.

Éste último apostó por reeditar a nivel estatal el pacto del Botànic porque «gobernando se cambia la política de la gente y hemos podido plantear políticas de vivienda, aún incipientes, que van a transformar la política de vivienda que no ha existido en cuarenta años, para declarar la Comunitat Valenciana territorio libre de desahucios en cuatro años», reiteró.

Una posibilidad que sigue lejana porque, a juicio de Alberto Garzón, el líder socialista Pedro Sánchez «se ha movido hacia la derecha, por eso ve a Unidas Podemos más lejos y busca el apoyo del PP y Ciudadanos para aplicar un programa neoliberal. A Pedro Sánchez se le pone cara de Albert Rivera en estas elecciones», criticó el coordinador federal de Izquierda Unida.

Frente a la «España reaccionaria que representan PP, Ciudadanos y Vox», Garzón plantea el «proyecto de país» de Unidas Podemos que «acabe con las fracturas de nuestro territorio, la desigualdad y promueva una nueva financiación autonómica, la redistribución de la renta y permita construir la III República».

Y mientras otros se «envuelven en banderas» o «se llenan la boca de la palabra España, no quieren hablar de lo que realmente interesa al país», lamentó Garzón. «La crisis económica no se ha ido en ningún momento. La precariedad, los bajos salarios, la falta de acceso a la vivienda y de defensa de los servicios públicos se agudiza. Si algo hemos aprendido es que lo que hemos vivido no es solo una crisis económica, sufrimos una descomunal estafa: recortan en educación, en derechos laborales y rescatan a la banca con 60.000 millones que no vamos a recuperar. No se trata de hablar de banderas, sino de problemas cotidianos», reivindicó.

A Garzón lo precedieron, entre otros, el secretario de Relación con la Sociedad Civil, Rafa Mayoral, quien instó al resto de formaciones políticas a «hablar claro y quitarse las caretas» sobre la capitalización de las pensiones o las reformas laborales «que estrangulan a las gentes de este país». Mayoral también criticó que las puertas giratorias entre el consejo de ministros y los consejos de administración de las grandes empresas sigan abiertas. «Son una amenaza para este país». Por ello hizo un llamamiento a la movilización el próximo 10N porque «necesitamos que las instituciones se pongan del lado del pueblo. Cuando la gente de abajo se organiza, suma, mueve y los de arriba se tambalean». Por ello, concluyó, «reivindicamos memoria, justicia y reparación, sin renunciar a cambios profundos que permitan vivir en dignidad, igualdad, fraternidad y sororidad por la República».

La candidata al congreso Esther López Barceló prometió una ley de víctimas del franquismo si Podemos llega al Gobierno. «El principal problema del país no está en Cataluña, es que hay fascistas en las instituciones». Y Roser Maestro criticó la «existencia de presos políticos» y que el «PSOE de Pedro Sánchez es el mismo que el de Felipe González de los GAL, que nos metió en el imperialismo y la OTAN. Hay que hacerle ver al PSOE lo que quiere ser de mayor y que dejen mirar a la derecha». Por último, Héctor Illueca se comprometió a «derogar las reformas en pensiones y que el Pacto de Toledo sea público, con luz y taquígrafos».