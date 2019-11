Los expertos prevén un déficit valenciano de 1.800 millones

La Comunitat Valenciana alcanzará un déficit del 1,8 % (1.800 millones de euros) a final de año, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Mientras, la Conselleria de Hacienda considera que las cifras demuestran un grave problema de ingresos y no de gastos. Para el departamento que dirige Vicent Soler, mientras no se reforme el sistema de financiación, los datos apuntados por Fedea señalan la necesidad de hacer efectiva la recomendación que la AIReF ha hecho al Ministerio de Hacienda para establecer techos de déficit asimétricos por las distintas situaciones de financiación, con autonomías como la cántabra, o la gallega, que reciben 800 y 500 euros más per capita que la Comunitat Valenciana.