Andrea G. Henry: "Hay jóvenes desmotivados pero, a la hora de la verdad, se movilizan"

La joven de Xirivella Andrea G. Henry (València, 2000) estudia 2º de Psicología en la Universitat de València y, con 19 años, toma la presidencia de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), tras ser secretaria.

¿Cómo se acaba con 19 años siendo la voz de todos los estudiantes de España?

Empecé a participar en la asociación de mi instituto. A partir de ahí, entré en la Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem), hace cinco años. Canae está formada por federaciones autonómicas y entré como representante de Faavem, me impliqué mucho y... hasta ahora. Todo ha sido muy progresivo, pero lo único que ha cambiado es el nivel, porque ahora estoy en el ámbito estatal. He tenido la oportunidad y la suerte de ser presidenta, donde mucha gente no llega, pero están ahí, participando desde los 13 y 14 años.

¿Y qué le motivó a implicarse en su instituto y después en la federación valenciana?

Había cosas de mi instituto que no me gustaban. Quería que hubiera actividades culturales y veía que nadie tenía motivación por hacerlas; pensamos en crear una asociación de estudiantes con gente motivada y así fue. Después, contactamos con asociaciones de otros institutos de toda la Comunitat Valenciana y ahí empecé a trabajar más en el ámbito autonómico, porque sentía que éramos útiles: si pasaba algo, la Conselleria de Educación contaba con nosotros, teníamos actividades con gente de diferentes sitios... era una labor que tenía sentido. En realidad, lo que nos mueve a todos los que estamos en Canae y Faavem es defender nuestros derechos como estudiantes y cambiar un poco la educación que tenemos, porque no nos parece del todo adecuada en algunas cosas.

¿Cree que se debe reivindicar más el movimiento estudiantil en Secundaria? Porque tiene cierto peso en las universidades, pero en los institutos ya no es lo que era...

Sí, creo que en Secundaria debería recuperarse y fomentarse, porque es muy desconocido. Cuando vamos a un instituto y damos un curso o un taller, el 95 % no saben que esto existía, y nos dan las gracias porque nos dicen que les hemos abierto un mundo. Es un problema, porque los profesores y la Administración no lo fomentan. Luego, los estudiantes llegan a la universidad y se lamentan de no haberse implicado antes.

¿Y cómo valora el movimiento estudiantil? Parece que hay una dicotomía: jóvenes muy activos en las asociaciones, pero muchos otros sin interés...

No es que no tengan interés, sino que no se sienten implicados con lo que estudian o la forma en la que los tratan en los institutos; ese desinterés es, más bien, desmotivación, pero cuando llega la hora de la verdad y algo les afecta, la mayoría se movilizan.

Ha comentado que hay aspectos del sistema educativo que no les gustan. ¿Cuáles son?

Canae tiene los mismos objetivos desde siempre, porque nunca se solventan. El objetivo fundamental es que ningún estudiante quede atrás en el sistema educativo. Es justo en la ESO cuando más dejan de estudiar y es primordial que eso no pase, que continuen hacia Bachillerato, FP o la universidad. Eso no se puede conseguir sin un buen sistema de becas que de verdad ayude los estudiantes, porque hay muchos costes ocultos aunque la educación sea gratuita: transporte, comedor, material... No hay becas en ESO y es ahí donde hay que poner el foco porque ahí se abandona.

¿Cree que falla el sistema de Orientación?

Sí, está muy enfocado a estudiar Bachillerato y carrera, pero debe abrirse a la FP y a otras opciones. Tampoco podemos pedir que sea perfecto cuando hay un orientador o psicólogo por cada 300 0 400 alumnos. No pueden con esa carga de trabajo.

Otro tema pendiente es el cambio de modelo de selectividad, para lo que el Ministerio de Educación ya ha creado un grupo de trabajo.

Estamos a la espera de que nos llamen, porque no solo tienen que estar los alumnos de la universidad, ya que quienes hacen las PAU no son universitarios. Pensamos que todos los estudiantes que quieran entrar a la universidad deberían poder hacerlo.

¿En la sociedad, en general, se habla suficiente de educación (por ejemplo, en política), o les preocuparía que se hiciera electoralismo con esto y prefieren que no centre el debate?

No habría que llegar al electoralismo, aunque eso podría hacer que se hablara algo de educación... las pasadas elecciones no se habló prácticamente nada y con el debate del pacto educativo no se pone el foco en lo realmente importante: crear un sistema duradero, que no genere indecisiones a los estudiantes y que dé voz a la comunidad educativa.

¿Algún día será posible llegar a ese pacto educativo?

Tenemos la esperanza de que sí, los partidos deben dejar de lado sus diferencias y crear un sistema estable.

¿Qué otros asuntos pendientes tiene la ciudadanía con los jóvenes?

La participación, no solo estudiantil, sino juvenil. Canae está dentro del Consejo de la Juventud de España y creo que se debería dar más visibilidad a todas las entidades. Además, la ley actual no reconoce la participación de los menores de 14 años en las asociaciones de estudiantes de ESO .