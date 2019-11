Los premios Jaime I entran en la campaña electoral

Los Premios Rei Jaume I reclaman mayor espacio para la ciencia y el emprendimiento en la actual campaña electoral. La institución anuncia su ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, con una campaña publicitaria en la que reclama llevar el debate político "a lo que de verdad nos hace avanzar": la ciencia y el emprendimiento.



Con mensajes como "La investigación médica no da votos pero puede salvarnos la vida" o "La investigación sobre el medio ambiente no da votos pero puede mitigar la crisis climática", la campaña publicitaria pone el foco en la falta de presencia de la ciencia y el emprendimiento en el debate político.



Además, los Premios Rei Jaume I han creado una página web con el eslogan de la campaña nodavotos.com en la que un algoritmo monitoriza las cuentas de Twitter de los principales partidos políticos nacionales y de sus líderes (candidatos y portavoces parlamentarios). De esta forma, se puede comprobar qué palabras cuentan con cientos de menciones, y cuántas menciones tendrán las relacionadas con los Premios Rei Jaume I "investigación médica", "emprendimiento" o "protección del medio ambiente", entre otras.



"El objetivo no es sacar los colores a nadie, sino poner nuestro granito de arena para que la ciencia y el emprendimiento tengan mucha mayor presencia en el debate electoral", asegura Javier Quesada, Presidente Ejecutivo de los Premios Rei Jaume I.





Campañas de impacto

Mientras dure la campaña electoral, los Premios Rei Jaume I, creados por la, irán dando cuenta de los resultados de su monitorización a través de su cuenta de Twitter @PremiosReiJaume.Esta es la segunda campaña publicitaria de impacto que promocionan los premios, y se ha presentado justo después del debate electoral de cinco candidatos al Gobierno, en el que no se nombraron las palabras "ciencia" ni "innovación", como denuncian algunos representantes del mundo de la universidad y la investigación.En la acción de márketing del año pasado se rechazaban tópicos como el flamenco, la paella, los toros y la playa para hacer ver que España "también es ciencia".En esa ocasión, el objetivo de la fundación fue "resaltar la aspiración de que a España, además de identificarla por sus costumbres, su arte o su gastronomía, se la reconozca también por el nivel de excelencia de su ciencia, su tecnología y su empresa".