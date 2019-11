"No hay solución a la colmatación de l'Albufera que no sea dragar"

"No hay solución a la colmatación del lago de l'Albufera que no sea dragar". Así de explícito se ha mostrado Luis Blanch, profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV).



"La duda es qué volumen de sedimentos habría que retirar y si fueran tóxicos qué hacer con ellos", ha aseverado en el marco de la II Jornada de "Humedales valencianos, los problemas y futuros de l'Albufera", que organiza la UPV.



Un evento en el que han participado los catedráticos de Acuicultura y Botánica de la Politécnica, Miguel Jover Cerdà y Herminio Boira, respectivamente, y que ha sido inaugurado por el rector, Francisco Mora, acompañado por la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y el vicealcalde de València, Sergi Campillo.



Durante su intervención, el profesor Blanch ha descartado abrir las compuertas del lago porque aunque se arrastrarían lodos también se reduciría la lámina de agua. En cualquier caso, ha asegurado que hay tecnología para llevar a cabo la operación de forma segura.



Blanch ha hecho estas reflexiones en un congreso sobre el futuro de los humedales en donde ha explicado los trabajos de batimetria y estratigrafia que está desarrollando un equipo de la UPV para determinar si ese dragado sería posible, y en el que ha advertido de que si la actual situación de emergencia climática no cambia, por sí mismos esos lodos no van a salir.



El inicio de la jornada ha estado marcado por las distintas opiniones que suscita el futuro de l'Albufera.



Herminio Boira, organizador del evento, señalaba: "No hay solución. Tiene los años contados por estar al lado de València", apuntaba rotundo, a lo que Miguel Jover respondía: "Si los valencianos quieren tiene solución, si no quieren no la habrá". Jover, también profesor de la UPV, desarrolló una ponencia sobre los peces, los grandes olvidados del lago.

Propuestas de la consellera Mollà

Para mantener el equilibrio de l'Albufera, la consellera Mollà ha propuesto durante su intervención en el acto organizado por la Politécnicae.

La responsable de Transición Ecológica ha reconocido también que el lago "no está en la condición que debiera", aunque ha apelado a la responsabilidad compartida y ha destacado el empuje normativo que se ha desarrollado en los últimos años.

La orden 5/2018 que regula los niveles del lago o el nuevo ordenamiento jurídico que entró en vigor el pasado 12 de abril y elimina cualquier referencia a posibles reclasificaciones contrarias a la condición del suelo del parque natural.

El procedimiento de consenso sobre la gestión de la paja del arroz o la reciente resolución sobre el control de la carpa y el cangrejo rojo americano, son otras dos de las iniciativas desarrolladas por la conselleria para reducir las tensiones que enfrenta el parque natural.

Unas tensiones derivadas "de la complejidad de conjugar los diferentes intereses sobre el lago, intereses en el sentido más positivo de la palabra -ha matizado Mollà- y del decrecimiento del volumen global de retornos de riego superficial y subterráneo ", una tendencia constante a la baja desde la década de los 70.

"El aporte de 8 hm cúbicos por año hidrológico pactado entre la conselleria y la Confederación Hidrográfica del Júcar es el punto de partida sobre el que trabajar para garantizar la supervivencia de este ecosistema único en Europa y que debe concentrar la preocupación de todas las administraciones: estatal, autonómica y local", ha argumentado la titular de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climático y Transición Ecológica.

El aporte hídrico ha sido también una de las demandas del Ayuntamiento de València. El vicealcalde, Sergi Campillo, ha reclamado una asignación de agua procedente del Xúquer de almenos 70 hm3 como "única solución viable para poder recuperar el adecuado estado ecológico del lago en un futuro próximo".

Pese a este escenario existen ya algunos indicadores de leve mejora como la bajada de la concentración de clorofila en agua, así como los relativos a la recuperación de macrófitos acuáticos y microinvertebrados. Entre 2017 y 2019 también se han adecuado 20 ha que comprenden el Ullal de Baldoví, la reserva del samaruc de Algemesí y el Tancat de la Ratlla con el objetivo de incrementar la biodiversidad.

La consellera, además, ha emplazado a los pasos pendientes entre los que se encuentra la revisión y actualización del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque (PRUG) o las actuaciones de restauración de motas del lago de l'Albufera, un proyecto de mejora de la gestión del agua y de capacidad de captación de CO2 que afectará a 2.800 metros lineales y que ya está incluido en los próximos presupuestos.

Mollà, por último, ha valorado el comportamiento responsable y preocupado de los gestores de la Albufera cuando alzan la voz de alarma por el futuro del parque, patrimonio único, seña de identidad de los valencianos y valencianas y fuente de riqueza para toda la ciudadanía.