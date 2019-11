Desahucio en traje de chaqueta

Nadie hubiera dicho que Karim, vestido con un traje de chaqueta impoluto, esperaba ayer por la mañana a la comisión judicial para ser desahuciado de su vivienda. No se llama Karim, pero es el nombre que ha elegido para poder contar su historia. Ese es el trato: ni nombre ni fotografía. No quiere significarse porque es una persona reconocida en su país, al representar y colaborar en España con la comunidad a que pertenece. Él, que lleva décadas ayudando a los demás, no quiere que nadie sepa lo que le ocurre.

Tampoco viste traje de chaqueta para impresionar a nadie. Ha pedido permiso en el trabajo para estar presente en el desahucio y acudir a su puesto en cuanto antes. No va a perder tiempo cambiándose de ropa. Hace 15 días encontró un trabajo a media jornada en una oficina. Cobra 900 euros y así sí puede recuperar su vida. En eso está. Es licenciado en su país. No ha podido homologar el título en España. Habla cuatro idiomas y vive con su mujer y sus tres hijas, de 12, 10 y 5 años.

Hace un año llegó a València desde Andalucía, donde residió 20 años. «La crisis me destrozó. En 2006, era autónomo y empresario pero me comieron las deudas del alquiler, de Hacienda, de la Seguridad Social? No teníamos ni para comer. Así que nos dijeron que había una vivienda propiedad de un banco que se quedaba vacía en València.. y nos trasladamos hace un año», explica. A los dos meses de instalarse en la vivienda en una okupación ilegal llegó la primera orden de desahucio. El propietario ya no era un banco, sino un Fondo de titularización hipotecaria. Diez meses después llegó el día D pero Karim no estaba solo. Activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València le acompañaban en aras de paralizar el desahucio. Y lo consiguieron.

Y es que había dos cosas que la comisión judicial desconocía: la primera era que Karim cuenta con una vivienda social que ya le ha sido adjudicada pero que está en proceso de reforma, según consta en la resolución de la Evha que data del 29 de octubre y está firmada por al jefa de servicio del parque público de la Generalitat Valenciana. La segunda era que en esa vivienda viven tres menores, tres niñas.

La comisión judicial revisó el papel de adjudicación de la vivienda pública y decidió subir a comprobar si era cierto que en esa casa había menores, algo que es inusual. La comprobación visual fue sencilla: tres camas, ropa del tamaño de sus edades, juguetes, cuentos? La decisión fue inmediata y la comisión judicial decidió paralizar el desahucio hasta que la Generalitat le entregue a Karim y a su familia una vivienda social con la que ir recuperando una vida digna. «Ser árabe es un problema para que un particular te alquile un piso y eso hay que decirlo porque es una realidad. Y luego están los altos precios y múltiples requisitos. Es un imposible», recalca Karim.

Desde PAH València aplauden la decisión de la comisión judicial de paralizar el desahucio «porque no podemos consentir que las personas más vulnerables, con menores y todo, acaben en la calle. Ya está bien. Los alquileres están imposibles, y las estadísticas recalcan que solo en València hay 12 desahucios cada día. Es decir, que hoy mismo hay 11 más aunque hayamos conseguido paralizar éste. La comisión judicial ha reaccionado de la mejor manera posible y lo agradecemos porque lo contrario es más miseria»