ERPV denuncia ante la Junta Electoral a la síndica de Vox y otros dos diputados del partido ultra

Esquerra Republicana del País Valenciano ha presentado ante la Junta Electoral Provincial de València una denuncia a la síndica de Vox a las Corts Valencianes Ana Vega y los diputados de esta formación David Garcia y Miguel Pascual.

La denuncia recoge los hechos de martes 5 de noviembre cuando Ana Vega hace publicar a su cuenta personal de Twitter un video en que se podía ver cómo estropeaban y retiraban una pancarta electoral de Esquerra Republicana del País Valenciano en Ontinyent y tildaban la pancarta de "basura independentista".

ERPV registró el mismo martes día 5 una petición al presidente de las Corts, Enric Morera, para se repruebe los tres diputados valencianos.

La denuncia se fundamenta en el artículo 144 de la Loreg que «determina que infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral, serán castigados con multa y/o pena privativa de libertad» y pide que se sancione los diputados y se informe el Ministerio Fiscal a investigar los hechos.

"Desde Esquerra Republicana del País Valenciano nos hemos opuesto siempre a cualquier tipo de actitud y comportamiento antidemocrático y, en este caso los partidos que concurrimos a las elecciones de domingo 10 de noviembre tenemos libertad para expresar nuestros lemas de campaña. Una libertad que está amparada por la Loreg", señala la formación en un comunicado

En palabras del presidente de ERPV, Josep Barberà, "estamos viviendo un claro retroceso democrático también en las formas y damos por válidos comportamientos que en ninguna democracia avanzada del mundo se admitirían. Nuestras propuestas ideológicas y nuestros lemas no tienen por qué gustar al resto de sensibilidades, del mismo modo que a nosotros no nos gusten las de muchas formaciones. De hecho, desde ERPV nos enorgullecemos de representar todo el contrario que la extrema derecha de Vox, un partido heredero del franquismo más duro que, no olvidamos ha ejercido la acusación particular en el infame juicio contra los 9 presos políticos catalanes y que pide la ilegalización de todo aquel que piensa diferente".

Después de la denuncia ante la Junta Electoral Provincial de Valencia Esquerra Republicana del País Valenciano no descarta emprender otras vías judiciales ante un acto presuntamente delictivo que ha animado a los seguidores de Vox a descolgar todos los carteles y pancartas de ERPV por todas partes con el grave perjuicio que esto supone.

Toda la información de las elecciones 10N

