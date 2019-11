La exedila María Oliver dimite como asesora del vicepresidente Dalmau tras su procesamiento

La exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y actual asesora de la vicepresidencia segunda del Consell, María Oliver, dejó ayer este último cargo tras conocerse su procesamiento por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la tramitación del mapa escolar de la ciudad de València. El juzgado de Instrucción número 19 ha iniciado el procedimiento abreviado contra María Oliver y José Manuel Rodríguez Victoriano, profesor de la Universitat de València y director del proyecto que supuestamente le fue encomendado de forma irregular. Entre las anomalías o irregularidades descritas como indiciarias en el auto de procesamiento, se cita que el convenio firmado por el Ayuntamiento con la Universitat de València, presupuestado en 106.351 euros, abarcaba aspectos que no eran habituales en el ámbito del mapa escolar.

Así, se utilizaron recursos distintos a los contemplados (becarios que realizaron una parte sustancial del trabajo de campo) y se subcontrató con una empresa cuando se tenía que haber realizado directamente por el personal de la universidad.

Se relata también que la memoria económica, que «adolecía de suficiente concreción», no se cumplió y, además, el personal universitario «no percibió los conceptos presupuestados», sino que las cuantías «se destinaron a otros gastos incurridos supuestamente en el marco de la actividad». El juez hace referencia a compras realizadas por el profesor universitario que no eran subvencionables como una cámara Panasonic, un ordenador portátil, una cámara fotográfica/vídeo, una grabadora, una mesa de juntas y una tableta, u otros gastos no contemplados en el convenio como la asistencia a un congreso de sociología en Valdepeñas, una cena homenaje a la primera promoción de sociólogos de la Complutense de Madrid y consumiciones en establecimientos de hostelería.

Oliver presentó ayer su renuncia como asesora y el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, la aceptó. La exedila le transmitió su «propósito de dedicarse plenamente a demostrar su inocencia ante el procesamiento judicial de su etapa como concejal del Ayuntamiento de València». Dalmau expresó su «confianza en la Justicia y en la inocencia de María Oliver por los hechos objeto de la denuncia». El nombramiento de Oliver como asesora de Asuntos Generales en el Consell fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el pasado 29 de julio.