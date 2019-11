"No admitimos más reforma que el cierre del CIE y de las deportaciones forzosas"

Las obras de remodelación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Zapadores, en València, empezarán en marzo de 2020 y la Campaña CIEsNo ha querido mostrar su repulsa porque «no admitimos más reforma que aquella que suponga el cierre permanente y definitivo de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros, así como el fin de las deportaciones forzosas».

«La vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes no se produce únicamente debido a la infraestructura de estos centros ni a las condiciones de encierro, sino que entendemos que se produce una vulneración de estos derechos desde el momento en que se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito y que, por tanto, no han sido juzgadas ni condenadas», explican desde la entidad que trabaja con el colectivo migrante que carece de regulación administrativa.

Y añaden: «La política migratoria no puede ir contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 13 establece el derecho de las personas a migrar y a elegir su lugar de residencia. La reforma de estos centros sirve únicamente al objetivo de encubrir unas políticas migratorias que reprimen, criminalizan y deshumanizan a las personas migrantes; y que son contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos».



Cambio en las políticas

Por ello, desde la entidad aseguran que estas reformas «no cuestionan la violencia estructural que subyace a las políticas migratorias y, además de seguir encerrando en cárceles racistas a personas inocentes, continuará viéndose vulnerado el derecho a la seguridad y a la integridad física y moral, el derecho a la defensa y a recibir asistencia sanitaria pública». Desde la entidad, rechazan la existencia de unos centros donde «continuarán siendo encerrados menores, enfermos y víctimas de trata y explotación sexual».

Por todo ello, la única solución acorde con los derechos humanos «es un cambio radical en las políticas migratorias que pase necesariamente por el cierre de todos los CIE y el fin de las deportaciones forzosas».

El Consejo de Ministros aprobó en enero de 2019 acometer una «reforma integral» de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España, incluido el de Zapadores en València. En el caso del CIE de Zapadores, las obras incluirán nuevos baños en los módulos, una garita para los agentes encargados de la vigilancia del recinto y abrirán un acceso directo desde los módulos hasta las zonas de ocio y al comedor.

Cuando el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció las obras en enero, reconoció que con esta actuación «se atienden las observaciones de los jueces de control y resto de organizaciones nacionales e internacionales que señalaban que estos centros no reúnen las condiciones idóneas», sobre todo tras este verano, cuando se conoció la muerte de un joven marroquí (Marouane Abouobaida) en una celda de aislamiento.