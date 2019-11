Ciudades más eficientes, con menos residuos y más verdes

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática Rubén Martínez Dalmau ha inaugurado la jornada 'Ciudades circulares: economía circular y hábitat'. En su intervención ha expresado la voluntad del Gobierno Valenciano de "acelerar de una manera decidida la implantación de una política verde transversal en todas las áreas de la Generalitat".

Tenemos que conseguir -ha dicho- movernos sincrónicamente "de hecho, nos estamos ocupando de cuestiones como la creación de un registro de empresas con compromiso social y medioambiental o la implantación de una guía de licitación verde". En esa línea, Martínez Dalmau, ha destacado otras actuaciones como "la revisión de la normativa de vivienda con el fin de incorporar criterios propios de la economía circular (EC) y no descuidar la innovación en esta materia, impulsando la participación de la Administración Pública en proyectos de investigación europeos de primer nivel".

"Todo esto es necesario y todo está enmarcado en una motivación inicial, en una manera de imaginar la ciudad y desde la Generalitat a través del Instituto Valenciano de la Edificación, IVE, hemos querido sintetizar en la idea de ciudades circulares", ha añadido. La economía circular supone el paso de un sistema "lineal" de uso de materiales y producción de residuos insostenible a un sistema "circular" basado en la regeneración de los recursos, ha subrayado. Los modelos de negocio basados en la EC, ha incidido, reducen los residuos generados, mejoran la eficiencia de los recursos, minimizan el impacto ambiental de la producción industrial y crean sostenibilidad social.

Con esta jornada se pretende, por un lado, contribuir al debate e intercambio de experiencias sobre los retos que plantea un modelo de economía circular aplicado a la construcción, y por otro, poner en valor las oportunidades de negocio vinculadas con la innovación en el diseño de productos y servicios, necesarios para dar respuesta a los nuevos desafíos que ello representa.

Martínez Dalmau ha presentado las iniciativas más relevantes en materia de coordinación de políticas verdes emprendidas desde la Vicepresidencia Segunda, y que configuran cinco bloques temáticos, tales como transición hacia un modelo de economía circular, el estado del arte y su hoja de ruta, cerrando el ciclo de vida de las ciudades, la innovación y especialización inteligente y casos de éxito y buenas prácticas.

La jornada que se celebra en València se enmarca en el desarrollo de los proyectos europeos de investigación, Reduces y Drive0, en los que participa la Generalitat a través del IVE.

El proyecto Reduces, de la convocatoria Interreg Europe, ha sido presentado por Nuria Matarredona, directora General de Innovación Ecológica en la Construcción. Reduces (REthinking Sustainable Development in European Regions by Using Circular Economy Business Models) pretende evaluar los impactos derivados de la economía circular para que las diferentes regiones promuevan los modelos de negocio más adecuados a su contexto desde un punto de vista económico y medioambiental.

Mientras que el proyecto Drive0, del programa Horizon 2020, ha sido expuesto por Begoña Serrano, Directora del IVE, un proyecto que busca acelerar los procesos de rehabilitación integral a partir de promover un proceso de rehabilitación circular centrado en el consumidor más sostenible, más rentable y más atractivo para consumidores e inversores.

Para ello se desarrollarán productos de renovación circular (TRL 8 a 9) basados en materiales y componentes locales con énfasis en soluciones prefabricadas 'plug & play' fáciles de instalar en la envolvente y sistemas, para ser producido en procesos de producción controlados por BIM y totalmente automatizados.

También se desarrollarán modelos de negocio atractivos centrados en el consumidor apoyados por la digitalización y la gamificación, brindando a los ocupantes información atractiva y comprensible sobre las mejoras aportadas por la rehabilitación en general y la rehabilitación circular en concreto.

En la jornada participan otros representantes de la Generalitat como Rebeca Torró, secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Consumo, con la ponencia 'economía circular en los diferentes sectores productivos de la Comunitat Valenciana' y Jaume Monfort, director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, con la ponencia 'La rehabilitación de edificios y su contribución a la economía circular'.