Compromís ya se desmarca de Errejón y busca negociar de tú a tú con el PSOE la investidura

Compromís quiere que su negociación con el PSOE para una futura investidura de Pedro Sánchez se produzca de tú a tú. El propio diputado de la coalición en el Congreso, Joan Baldoví, asegura que aunque son tres los representantes que ha obtenido en las elecciones del domingo la coalición entre Más País y Compromís cada uno de ellos tiene su propia personalidad, y entre esas diferencias está su perfil valencianista.

Por ello, el diputado electo quiere retomar la negociación con el partido que lidera Pedro Sánchez directamente donde la dejaron el pasado verano cuando el presidente en funciones se acercó a València un caluroso 5 de agosto para reunirse con el propio Baldoví y la lideresa de Compromís, Mónica Oltra. La coalición envió tras aquel encuentro un documento al PSOE con las propuestas que planteaban para apoyar la investidura, pero ya no recibieron respuesta. Tampoco hubo investidura, lo que precipitó la repetición de las elecciones en noviembre.

Compromís está ya dispuesto a marcar un perfil propio en la negociación para la investidura y quiere que los socialistas hagan lo mismo que con Podemos, es decir un encuentro, en el que la coalición plantee sus propuestas. Según explicó ayer Baldoví tras un encuentro con la número tres de los socialistas y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, Compromís quiere sumarse al preacuerdo que han alcanzado los socialistas y Podemos.

En la reunión con Lastra también han participado el socio electoral y líder de Más País, Íñigo Errejón, y el también el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas.



«Talante favorable»

Baldoví aseguró ayer que su talante a la hora de negociar es favorable al acuerdo y que serán razonables aunque a día de hoy Pedro Sánchez no tenga todavía el sí de Compromís a su investidura, según explicó el exalcalde de Sueca. Por eso insiste en que la negociación para la investidura debe retomarse donde ambas formaciones la dejaron el pasado verano y aunque da por hecho que no habrá problema para sellar un acuerdo que le permita apoyar a Pedro Sánchez llegó a avisar que en estos momentos no se puede dar por descontado su voto a favor.

Baldoví aseguró que vio a Lastra con muy buena disposición y ganas de cerrar un acuerdo pronto. «Espero que esto se concrete en nuevas reuniones en un futuro muy próximo. Nos queremos sumar al preacuerdo, pero el PSOE tiene que hacer con nosotros lo mismo que ha hecho con Podemos», reivindicó.



«Compromiso por escrito»

Baldoví, según recogió la agencia Efe, quiere un compromiso escrito por parte del PSOE sobre sus demandas que, según garantizó, serán «razonables», y realizarán una negociación seria y no de dos horas como el pasado verano, adelantó.

El diputado electo puso sobre la mesa sus peticiones, empezando por un compromiso para que en siete u ocho meses el Gobierno proponga un nuevo sistema de financiación autonómica. También reclama que se vaya avanzando progresivamente para que la financiación del sistema de dependencia se reparta al 50 % entre el Estado y las autonomías, como marca la ley.

Además de concretar algunos puntos esbozados en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos (revisión de la reforma laboral, blindaje de pensiones y precios del alquiler) Compromís pondrá sobre la mesa asuntos de la denominada «agenda valenciana», con la agricultura y la deuda de La Marina.