El corredor por el baipás para salvar l'Horta Nord

«El único corredor libre que permite una infraestructura norte-sur sin pasar por València es el baipás. Ampliarlo a tres carriles por sentido para facilitar la comunicación entre urbanizaciones hipoteca el futuro de la huerta porque obliga a hacer el corredor mediterráneo por l'Horta», aseguró ayer José Luis Miralles, profesor del departamento de Urbanismo de la Universitat Politécnica de València (UPV). Miralles plantea desde hace años la propuesta de ampliar el corredor mediterráneo junto al actual baipás para conectar la nueva línea de alta velocidad con el aeropuerto de Manises. De esta manera se evitaría la afección a las huertas históricas de l'Horta Nord, las mejor conservadas de toda el área metropolitana y amenazadas por la construcción de nuevas infraestructuras como la ampliación de la autovía V21 o el AVE.

El profesor Miralles fue uno de los ponentes en la jornada «Com construir infraestructures (o no?) a les hortes històriques» organizada ayer en la Nau por las cátedras de l'Horta y de participación ciudadana y paisajes valencianos.

Tanto Miralles como otros participantes en la jornada celebrada en la Nau, como Josep Gavaldà (Per l'Horta), o el ingeniero de caminos Joan Olmos se mostraron muy críticos con la planificación de las nuevas infraestructuras por la falta de visión de conjunto del territorio. «Hace falta un cambio del modelo de gobernanza, cambiar la cultura territorial y el lenguaje frente al gran hermano de Fomento que todo lo condiciona», reivindicó el ingeniero de caminos. Gavaldá y Olmos dudaron de la rentabilidad de proyectos como la nueva plataforma de AVE entre València y Castelló. «El AVE es la gran estafa del siglo XXI, incompatible con la racionalidad porque l'Horta ya no soporta un palmo más de expolio», criticó Olmos. «El AVE se come nuestro bienestar», defendió Gavaldá, «porque es muy costoso de construir y más de mantener, por lo que reduce inversiones en sanidad o educación».

Y entre los tesoros a proteger se encuentra la huerta histórica que aún conserva «parcelarios del periodo andalusí y parcelarios del "repartiment" de la época medieval, por ejemplo en Puçol», recordó el catedrático de historia medieval y codirector de la cátedra sobre l'Horta de València de la Universitat, Enric Guinot. Un tesoro patrimonial «con más de mil años de historia, superior a muchos de los edificios históricos» que sin embargo se ve fragmentado cada día por todo tipo de infraestructuras no sólo viarias o ferroviarias, también hidráulicas como el barranco de Massarrojos «que ahora se quiere extender a Godella y Rocafort y que crea el efecto jardinera» en referencia a los fragmentos de huerta rodeada de infraestructuras que sobreviven, por ejemplo, en l'Horta Sud, la más castigada por todo tipo de infraestructuras denunció Guinot. «Sólo nos queda l'Horta Nord».