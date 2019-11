La financiación justa regresará a la calle con una cadena humana

La comisión Per un Finançament Just ha convocado para el viernes 22 de este mes (a partir de las 10.30 horas) una cadena humana entre la Delegación de Gobierno y las Torres de Serranos de València para conmemorar el segundo aniversario de la gran movilización por un nuevo modelo de financiación autonómica organizada por esta plataforma, que reúne a partidos políticos, sindicatos y empresarios.

El 18 de noviembre de 2017 tuvo lugar una manifestación que sacó a la calle a miles de personas para reclamar una financiación justa, la condonación de la deuda histórica y unas inversiones acordes con el peso poblacional, recordó la organización ayer en un comunicado. Todos los partidos apoyaron entonces la protesta.

Para la comisión, compuesta por los sindicatos CC OO y UGT, la patronal CEV y los partidos políticos PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos, fue una movilización trasversal que «puso el problema valenciano en primer orden de la agenda política estatal».

Las cifras de asistencia fluctúan entre las 17.000 personas que computó la Delegación del Gobierno (en aquel momento, en manos del PP) y las 55.000 que contabilizaron los organizadores.

La manifestación no se ha traducido aún en resultados efectivos, ya que el sistema de financiación de las autonomías no se ha modificado y continúa caducado desde 2014. No obstante, la iniciativa, junto a otras desarrolladas desde el Consell y otras entidades, ha servido para extender entre la ciudadanía la importancia de esta cuestión en el futuro de la Comunitat Valenciana. Los últimos barómetros no la sitúan entre las principales preocupaciones de la sociedad, pero sí que ha avanzado entre las cuestiones que inquietan a los valencianos.

Dos años y cuatro días después de aquella movilización, Finançament Just intentará recordar que estas reivindicaciones «deben ser atendidas con urgencia» por el futuro gobierno, además de comprometer a todos los partidos valencianos con representación en las Corts a que velen para que sea una prioridad de la nueva legislatura. En este momento, los partidos están divididos ya que la oposición conservadora acusa al Consell de bajar el tono de la exigencia al haber un ejecutivo socialista en la Moncloa.

La cadena comenzará simbólicamente en la Delegación de Gobierno y se desplegará hasta las Torres de Serranos, lugar en el que finalizó la «histórica» manifestación de 2017. El acto concluirá con la lectura del manifiesto en la Plaça dels Furs de València.