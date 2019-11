À Punt eleva el baremo en el que pinchó Marco para elegir a la nueva dirección

El consejo rector de À Punt dio luz verde ayer tarde a las bases que guiarán el proceso de selección del nuevo director de la radiotelevisión pública después de validar la propuesta elevada por la comisión encargada de su diseño en una reunión que se prolongó durante cuatro horas. El nuevo baremo aprobado introduce ligeras variaciones respecto a la convocatoria que en 2017 condujo al nombramiento de Empar Marco, cuyo mandato -cuestionado desde varios sectores- caduca en marzo. El relevo para los próximos tres años debería decidirse en dos meses.

El nuevo método de elección reduce al 50 % el peso del proyecto presentado por los aspirantes en la fase de puntuación, frente al 60 % de la anterior convocatoria. Ese porcentaje permitió a Marco situarse en cabeza entre las 16 candidaturas examinadas y pasar a la fase de la entrevista personal, junto a otros dos finalistas, a pesar de quedar tercera por la cola en la baremación de los méritos, que solo contaban un 30 %. Ahora se ha decidido elevar la valoración del currículum, que se puntuará, junto a la entrevista, otro 50 %.

Otra novedad es que el proyecto entregado por quienes optan al puesto no podrá superar las 10 hojas. El que presentó la actual directora tenía 39. Los tres finalistas que reúnan la puntuación requerida y pasen a la segunda fase dispondrán de 15 días para desarrollarlo hasta, como mucho, las 50 páginas de extensión. La medida pretende dotar de mayor agilidad al sistema de selección, después de que en la anterior ocasión los consejeros buscaran fórmulas para no revisar todos los proyectos, ante las dificultades de evaluación. En la primera convocatoria hicieron falta hasta nueve votaciones y muchas horas de debate para desbloquear el ajustado resultado, hasta que el consejo rector reunió la mayoría necesaria para hacer efectivo el nombramiento, rodeado de polémica por las dudas sobre el proceso. Según las fuentes consultadas, ahora se intenta rebajar su complejidad y el grado de encorsetamiento, dando mayor discrecionalidad al consejo a la hora de decantarse por el candidato que sus miembros -5 de los cuales formarán la comisión de evaluación- consideren más idóneo, de modo que la selección de los finalistas no esté tan sujeta a puntuaciones estrictas y cálculos matemáticos.

El procedimiento incorpora como requisito para optar al puesto la necesidad de acreditar experiencia en la gestión de la administración y en funciones de alta dirección en empresas públicas o privadas El nombramiento por mayoría de tres quintos del consejo lo ha de ratificar las Corts. Si bien el nuevo método hubiera dificultado mucho la elección de Marco, ahora la profesional ha ganado experiencia en caso de que decidiera tratar de continuar. La pérdida de apoyos y las críticas hacia una televisión que no termina de despegar juegan en su contra.