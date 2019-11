El Defensor del Pueblo revisa el CIE por sus deficiencias en los aseos y el patio de mujeres

g. c.

Concentración convocada ante el CIE en recuerdo de Maraouan. g. c.

Dos funcionarios del Defensor del Pueblo, pertenecientes al mecanismo de prevención de la tortura, inspeccionaron el pasado miércoles el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de València dentro de una de las visitas rutinarias que anualmente lleva a cabo el organismo en todos los centros de detención de España. La anterior visita se produjo en febrero de 2018, hace un año y nueve meses, y los funcionarios que recorrieron el CIE de Valencia este miércoles han levantado acta, entre otras cosas, de si las deficiencias detectadas han sido subsanadas o no, confirmaron ayer fuentes del Defensor.

Así, la prioridad era comprobar si se han corregido las malas condiciones de los aseos, detectadas en la visita anterior a la de 2018 (realizada el 24 de mayo de 2016), que consistían en que carecían de la «debida privacidad» y en que su ubicación no garantizaba «la inmediatez en su acceso». Según el informe redactado tras la visita del año pasado (el correspondiente a la del miércoles tardará aún unas semanas en conocerse), Interior «aceptó, pero no realizó» la reforma integral de los baños sugerida por el organismo de control. De hecho, se recoge que esas obras están incluidas en el plan de infraestructuras 2019-25, aunque, dice, «aún no es posible concretar el inicio de las mismas».

Otra de las medidas sugeridas por el Defensor del Pueblo tras la inspección de 2018 fue el arreglo del sistema de ventilación que lanzaba (y lanza) aire caliente al patio de mujeres en tal grado «que hace inviable la permanencia en él». El informe recogía que la propuesta había sido «rechazada» y que la disfunción derivaba de que «uno de los aparatos se encuentra averiado, por lo que le otro trabaja al doble de su capacidad», y matizaba que «está prevista sus sustitución».

La tercera deficiencia no subsanada entre una y otra inspección era la falta de contacto físico de interno y visitante en la sala habilitada para ello, así como la imposibilidad de que ambos estuviesen sentados. El Defensor del Pueblo sugirió algo tan simple como dejar abiertas las mamparas de cristal que separan a interno y visitante, pero la policía lo rechazó. ¿La solución? Aprovechar un hueco en la mampara, apaño aprobado por el juez de control como mal menor.

Las otras dos carencias detectadas sí fueron solucionadas. La policía colocó regletas suficientes para que los internos pudiesen cargar sus móviles siempre que lo necesitaran e instaló cámaras de videovigilancia en las habitaciones de aislamiento. Fue gracias a una de esas cámaras cómo el policía que estaba de turno descubrió el suicidio del joven marroquí Marouan Aboubaida, de 23 años, a las 15.20 horas del 15 de julio pasado, muerte que está bajo investigación de un juez y del Defensor, aunque esta no guarda relación con la inspección del miércoles.

Fuentes de la Policía Nacional, por su parte, indicaron que los dos funcionarios realizaron «una exhaustiva visita de las instalaciones» que incluyó un reportaje fotográfico, consulta de expedientes y documentación, entrevistas individuales y en grupo a los internos, así como inspección del servicio médico, del de limpieza y de la claridad y uso de los tablones informativos. Además, mantuvieron encuentros con el servicio médico, el de Cruz Roja y con los voluntarios de ONG presentes para escuchar su opinión.