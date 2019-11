Puig responde a Page: "No se trata de depender de nadie, sino de formar gobierno"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, defendió ayer el preacuerdo de PSOE y Podemos para un Ejecutivo de coalición y respondió al dirigente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que «no se trata de depender de independentistas, ni de nadie».

«No se trata de depender del independentismo, como no se trataría de depender del Partido Popular o de Ciudadanos, se trata de que este gobierno que es el que más suma, y el único posible, eche a andar. No se trata de depender de nadie», señaló Puig.

A su juicio, este es el «planteamiento correcto» para analizar la situación que afronta el Gobierno de coalición. En declaraciones al periódico El Mundo, el presidente castellano manchego, García-Page, defendió que el Gobierno de España «no puede depender de los independentistas», al respecto de los apoyos que necesita Pedro Sánchez para sacar adelante la investidura tras las elecciones del 10N.

Mientras, el jefe del Consell, Ximo Puig, se mostró a favor del acuerdo alcanzado por socialistas y morados: «Es lo que había que hacer y había que hacerlo rápidamente, no se podía continuar especulando más tiempo». Con respecto a la investidura, el jefe del Consell afirmó que «tiene que salir adelante». «Debe ser factible no se puede hacer que todo el mundo mire a otra parte», indicó, asegurando que partidos como ERC deben sentirse «concernidos» con el pacto. «Se trata de propiciar que se ponga en marcha la legislatura», añadió, al tiempo que apeló a la «corresponsabilidad» de todos los partidos para que, si no hay alternativa a la propuesta, «facilitar que este Gobierno pueda empezar a funcionar».

Además, remarcó durante su intervención: «Nuestro modelo de España no va a estar condicionado, es un modelo de España que está insertado en la Constitución, que defiende el Estado de las Autonomías, que por cierto es un Estado casi federal, que es lo que es Alemania y para nosotros es una referencia de país, es la locomotora de Europa. Los países que tienen una visión federal no son precisamente los que generan más estabilidad, sino todo lo contrario».