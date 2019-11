quinze anys de la campanya del voluntariat pel valencià

? La campanya del «Voluntariat pel valencià» d'Escola Valenciana celebra este any el seu 15é aniversari amb més de 23.900 participants des que es va posar en marxa l'any 2005 entre aprenents, aprenentes, voluntaris i voluntàries lingüístiques. I, a més a més, amb la constància de què un bon grapat d'ells han repetit l'experiència. De fet, segons les dades recollides per la pròpia Escola Valenciana, l'any 2018 ja s'havia arribat a eixa xifra de 23.900, que continua creixent.

A més, prop de 80 ajuntaments han desenvolupat este projecte a les seues poblacions. En este sentit, la Federació d'Associacions per la Llengua que formen Escola Valenciana ha comprovat que s'ha produït un increment substancial de participants i sol·licituts per part de les administracions locals, la qual cosa subratlla el reconeixement de la gent de la tasca social que es fa des d'esta iniciativa.

Este projecte de participació lingüística té com a principal objectiu posar en contacte voluntaris que vulguen destinar una hora a la setmana –durant un mínim de 10 setmanes– a conversar amb persones que volen llançar-se a parlar en valencià. Per a facilitar la conversa, els organitzadors donen una proposta en forma de guia on s'introduixen temes que poden aprofitar per a aprendre les competències lingüístiques bàsiques que comporta la vida quotidiana.

Però el projecte també inclou altres activitats a banda de les converses de parelles. Així, s'organitzen activitats complementàries com el club lector, on els participants lligen un llibre en valencià i el comenten amb el seu autor, o porten a terme passejades culturals, a més de facilitar descomptes per a anar a vore cinema i teatre en valencià.

Esta iniciativa, a més a més, compta amb el suport de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i d'altres institucions públiques i privades que col·laboren puntualmente en la seua gestió i organització.