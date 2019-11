El consejero por Compromís defenestrado en À Punt compara a los suyos con el PP y Franco

El consejero a instancias de Compromís en À Punt defenestrado por los suyos arremetió ayer con dureza contra la formación que le postuló hace tres años para formar parte del consejo rector. Rafa Xambó arremetió ayer contra Compromís tras hacerse oficial que la coalición le ha retirado la confianza. En redes sociales, el también músico y sociólogo aseguró que «en este país hay cosas que parece que nunca cambian; con Franco me prohibieron conciertos y nos perseguían a todos; Amadeu Fabregat (ya en la época del PSOE) me tiró de Ràdio 9, el Partido Popular me vetó para que nadie me encargara estudios sociológicos y ahora los míos me destituyen sin más».

«Algunos parece que han cambiado de mundo -prosigue- el consejero fulminado pero yo continuo pensando como Raimon: 'Nosaltres no som d'eixe món'. y como decía mi padre: 'xiquet, el món està ple de mones'».

Es la reacción del sociólogo, que ya hace meses se desmarcó de Compromís para exigir la destitución de la directora general, Empar Marco, tras conocerse la decisión del grupo parlamentario de las Corts (que es el que propone el nombre) de retirarle la confianza.

Tampoco es la primera vez que Xambó era desautorizado por Compromís por sus posicionamientos públicos. En la prórroga, con el mandato agotado, la coalición valencianista en las Corts acordó ayer por unanimidad no renovarlo y sustituirlo por un perfil radicalmente distinto: la doctora en Economía Rosa Yagüe

Sin duda, Xambó ha sido el consejero más crítico con el rumbo de À Punt. En julio, en medio de un clima de tensión en el seno del consejo rector, pidió abiertamente la cabeza de la directora, Empar Marco, a la que responsabilizó de la «irrelevancia» de una cadena que no termina de despegar.