Amenaza con unas tijeras a un hombre que se negó a pagarle por sexo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito de Tránsits de València a un hombre que amenazó con unas tijeras a un supuesto cliente que no le pagaba por el servicio realizado. El arrestado, de 36 años y origen colombiano, está acusado de un delito de amenazas y los agentes le intervinieron unas tijeras de unos 15 centímetros. Los agentes averiguaron que uno de los hombres, al parecer, ejercía la prostitución. Había conocido al otro a través de una app y habían quedado para mantener relaciones, pero al acabar le pidió 60 euros y el supuesto cliente le dijo que no tenía dinero. Los policías comprobaron que en la conversación no se había mencionado que se trataba de un servicio remunerado.