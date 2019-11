La Fe valida un patrón para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Crohn

El grupo en Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) ha publicado un artículo en el que se identifica un nuevo patrón para el «diagnóstico precoz y o invasivo» de la enfermedad de Crohn. El estudio, titulado « Identification of epigenetic methylation signatures with clinical value in Crohn's disease», se ha publicado en la revista Clinical and Translational Gastroenterology .

La epigenética consiste en modular la expresión o actuación en ciertos genes sin alterar la secuencia básica del ADN y son los factores ambientales los que podrían influir en estos cambios. Este patrón o firma epigenética pretende identificar «de modo precoz y con mayor certeza» la enfermedad de Crohn en aquellos pacientes que presenten síntomas digestivos sugestivos de la enfermedad, «incorporando dicha determinación a los algoritmos de diagnóstico actuales». En la Comunitat Valenciana hay unas 15.000 personas afectadas por enfermedades crónicas, inmunomediadas e inflamatorias del aparato digestivo, entre las que destacan la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal, principalmente. Aunque puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, más comúnmente afecta la porción más baja del intestino delgado (íleon) o el intestino grueso (colon y recto). Se trata de una afección crónica que puede recurrir varias veces durante la vida. Suele diagnosticarse de forma tardía porque los síntomas «pueden solaparse con los de otras entidades digestivas».