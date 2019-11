La autoridad fiscal alerta de un riesgo "muy alto" para las finanzas del Consell

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no tiene buenos augurios respecto a la deuda valenciana, situada en unos 47.000 millones, la segunda en términos absolutos y la primera en relación al PIB que genera. La autoridad fiscal avisó ayer de que el riesgo para la sostenibilidad financiera en Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia es muy alto y se necesitarían más de 100 días de trabajo por habitante para pagar la deuda autonómica.

Sin embargo, la introducción en 2012 de los mecanismos extraordinarios de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ha supuesto un alivio considerable en la carga de intereses de muchas comunidades.

La AIReF sostiene que si no hay una mejora estructural y se mantienen los saldos primarios previstos para 2019, solo cuatro comunidades lograrían alcanzar una ratio de deuda del 13 % en los próximos 10 años. El resto, salvo Galicia, no lo haría antes de 2050, sería el caso de la C. Valenciana.

Mientras, el presupuesto de la Generalitat para 2020 salvó su segundo escollo en las Corts. El primero fue el de las enmiendas a la totalidad del presupuesto que han presentado PP, Cs y Vox y que el Botànic rechazó el pasado viernes, mientras que ayer ocurrió lo mismo pero con la conocida como ley de acompañamiento que este año cambia 14 leyes del Botànic y 22 anteriores.

El PP asegura que esta norma abre la puerta a la eliminación de controles jurídicos y políticos haciendo uso de ella para huir de la ley. Ha puesto como ejemplo que el Botànic quiere impedir Puerto Mediterráneo a través de una modificación de la ley de carreteras, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (Tsjcv) o la modificación de la ley de publicidad institucional para tener carta blanca. En la réplica, la socialista Sabina Escrig calificó a Ortiz de profesional de la denuncia y aseguró que a los populares se les va a hacer muy larga la oposición mientras negaba las acusaciones.

Cs volvió a pedir ayer la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y Vox que la ley incide en el supremacismo ideológico de la izquierda. Compromís ha dicho que Vox es el mayor chiringuito que existe en España.