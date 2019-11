Estudiantes del CEU conciencian sobre el uso correcto de los antibióticos

Estudiantes de Salud y Comunicación de la CEU UCH conciencian a la población sobre el uso correcto de los antibióticos con la campaña 'Porque no son caramelos haz un buen uso'.

Los alumnos informan en el campus sobre cómo contribuir a frenar el aumento de las resistencias bacterianas, que en 2050 serán la primera causa de muerte mundial, según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud.

El equipo SWI@CEU ha iniciado con esta campaña su tercer año de participación en el proyecto internacional 'Small World Initiative', para la búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural, con estudiantes de siete colegios valencianos, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Recientemente, este equipo ha recibido el premio a la mejor campaña de concienciación de la red SWI en 2018, durante la jornada del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), presidida por la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo.

Coincidiendo con la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos de la OMS, los estudiantes están informando a la población sobre la contribución que el empleo adecuado de estos fármacos supone para frenar el aumento de las resistencias bacterianas, que serán la primera causa de muerte a nivel mundial en 2050, por encima del cáncer, según la OMS.

Cuestiones como qué es la resistencia a los antibióticos, cuál es la causa del resfriado común, por qué los antibióticos no son eficaces frente al catarro o la gripe, si son o no útiles para cualquier infección, qué implica no cumplir con las dosis y los horarios prescritos o por qué es tan inadecuado automedicarse han sido planteadas en un cuestionario a los participantes en la campaña.

Tras resolver sus dudas, el equipo SWI@CEU les ha entregado su decálogo de recomendaciones para el buen uso de los antibióticos y un tubo de ensayo lleno de caramelos, como recordatorio del lema de la campaña de este año. También difundirán los mensajes principales de esta campaña con vídeos, infografías y a través de sus perfiles en Instragram (@swiceu) y Twitter (@SWICEU1).



Con institutos valencianos

El equipo SWI@CEU de la CEU UCH forma parte, desde 2017, de la red Small World Initiative (SWI), impulsada por la Universidad de Yale, para contribuir a la búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural y para concienciar sobre su buen uso.

En este tercer año, el equipo de la CEU UCH está formado por 35 estudiantes de Farmacia, Medicina, Odontología, Veterinaria, Óptica y Nutrición y ocho estudiantes de Periodismo, bajo la dirección de la catedrática de Microbiología Teresa Pérez Gracia y de los profesores Carolina Galiana, José Ignacio Bueso, Elisa Marco y la investigadora Beatriz Suay.

Todos ellos dirigen la participación de más de 150 estudiantes de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato de siete colegios valencianos en este proyecto científico para la búsqueda de nuevos microorganismos con capacidad de antibiosis, aislados de muestras de tierra por los propios escolares.

Los colegios participantes este curso son American School of Valencia, Santa María del Puig, Colegio Alemán, CEU San Pablo, Edelweiss, San Pedro Pascual y Caxton College, que repiten la experiencia. El año pasado lograron aislar 1.238 colonias de microorganismos procedentes de muestras de tierra, de las cuales 61 presentaron capacidad de antibiosis y han sido congeladas para su estudio como posibles futuros antibióticos.



Premio a la mejor campaña de 2018



La labor concienciadora y divulgativa del equipo de la CEU UCH fue premiada el pasado curso por la red Small World Initiative, como la mejor de las acciones presentadas en el 3rd Annual 'Do Something About Antibiotics' Challenge, junto a la University of California-Irvine y el Ethel Walker School de Simbury, en Connecticut.

Las infografías y vídeos en inglés y en español del equipo SWI@CEU, con diez consejos básicos o 'tips' sobre el uso adecuado de los antibióticos, fueron también premiadas como la mejor campaña internacional de la red Tiny Earth que, con la misma finalidad, lidera la Universidad de Wisconsin.