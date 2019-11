La ultraderecha torpedea la declaración institucional contra la violencia machista en la diputación

La ultraderecha ha frustrado hoy la aprobación de una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la violencia machista en el pleno de la Diputación de Vlaència. Vox ha sido el único partido que se ha desmarcado de la moción acordada por el resto de partido con presencia en la institución provincial, impidiendo así la unanimidad requerida para que salga adelante la declaración institucional.

El diputado de la formación, Joaquín Alés, ha basado su posicionamiento en el rechazo a la ley de violencia de género de 2004, que, según el representante provincial, "consagra la criminalización del hombre". Alés ha dicho estar a favor de la "erradicación de la lacra de la violencia contra las mujeres", pero se ha mostrado disconforme con el hecho de que dicha normativa tenga por objeto actuar contra la violencia que se ejerce contra la mujer en base a aspectos como la discriminación o las relaciones de poder. "No mata el hombre, mata el asesino y no viola el hombre, sino el violador", ha manifestado el diputado de Vox. Según Alés, la ley "no ha sido eficaz", "deja fuera a los homosexuales" y genera "asimetría penal".

El resto de formaciones se han pronunciado de forma diametralmente y han reprochado sus palabras al partido de ultraderecha. María Gil, portavoz de Ciudadanos, ha afirmado que negar la violencia machista "es una irresponsabilidad" y se ha mostrado a favor del consenso mediante una declaración institucional. También en el PP consideran una "pena" y ha recordado que "siempre" se ha acordado por unanimidad este tipo de pronunciamientos.

También la portavoz del PSPV, Pilar Sarrión, ha lamentado que no haya salido adelante la declaración institucional consensuada, pese a los intentos en la junta de portavoces. La diputada socialista de Igualdad, Isabel García Hernández, ha acusado a Vox de querer volver "a las cavernas" y de confundir a la ciudadanía, advirtiendo del "peligro del negacionismo" y cargando contra el "machismo rancio que se transmite de generación en generación" en una "sociedad desigual". En la exposición de motivos de la moción, la diputada ha hecho referencia a las mil asesinadas desde 2003, así como a los menores víctimas de la violencia machista, haciendo hincapié en que la mayoría de los acusados tienen nacionalidad española.