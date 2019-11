Los menores fueron víctimas de 6.027 delitos en 2018

Un total de 6.027 delitos tuvieron como víctima a un menor en la Comunitat Valenciana en el año 2018, ejercicio en el que se interpusieron 846 denuncias por violencia contra niños y niñas en el ámbito familiar y 818 por violencia sexual. Así lo indicó ayer Save the Children, con motivo del 30º aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. La organización denuncia el «continuo incumplimiento de los diez derechos básicos de los niños y las niñas, entre los que se encuentra el derecho a la educación, a la protección o a tener una alimentación adecuada».

El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, recuerda que la Convención de los Derechos del Niño «es el acuerdo de derechos humanos más ratificado de la historia con 195 Estados firmantes, entre los que se encuentra España, pero todavía presenciamos cada día cómo millones de niños y niñas sufren pobreza, explotación, violencia o son asesinados». «Incluso en la Comunitat Valenciana existen niños y niñas cuyos derechos no se están cumpliendo, y es algo que como sociedad no podemos tolerar», advierte.

Hoy 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño y «todavía hay graves vulneraciones de los derechos de la infancia». Save the Children denuncia que, «aunque España ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, aún hoy en una de cada dos denuncias por violencia sexual la víctima es menor de edad, se estima que más del 25 % de los menores ha sufrido algún tipo de maltrato y siete de cada 10 jóvenes ha sufrido violencia 'online' durante su infancia».

Hernández subraya que, en lo que llevamos de año, «al menos 3 menores han muerto por causas violentas en la Comunitat Valenciana, y 22 en toda España». «Es la consecuencia más grave de la violencia contra la infancia, cuando ya hemos llegado demasiado tarde. Por ello, desde Save the Children pedimos a los líderes políticos que, en cuanto se inicie la legislatura, se apruebe de forma urgente la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia», señala. «Además, a nivel autonómico es imprescindible implementar el modelo nórdico de las Casas de los Niños para atender de forma integral a la infancia que ha sufrido violencia, especialmente abusos sexuales», destaca.

La organización también apunta que España es el tercer país de la UE con más pobreza infantil: más de dos millones de niños y niñas viven en exclusión. En total, en la UE hay 25 millones de niños y niñas en situación de pobreza, según Eurostat. Estos menores ven vulnerado su derecho a una alimentación, una vivienda y unos recursos básicos para poder desarrollarse de forma adecuada.

Las cifras de pobreza infantil en la Comunitat Valenciana, «aunque han descendido ligeramente, también son preocupantes». El Portal Estadístic de la Generalitat estima que uno de cada tres niños y niñas menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.