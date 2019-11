Regidora d'igualtat

La violència de gènere no entén de generacions, és una xacra social que com a tal s'ha de combatre des de la igualtat entre homes i dones.

Enguany, les activitats promogudes per l'Ajuntament d'Albal entorn del 25 de novembre estan orientades a treballar amb tota la societat en general, però amb la joventut, en particular. Els i les joves són el present i la societat protagonista del demà, per tant, hem d'educar-los en valors com el respecte, la tolerància i la igualtat, eines clau per a la convivència pacífica i per a estimar-nos, entre iguals, més i millor.