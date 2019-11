Una dirigente de Vox amenaza a un profesor de Petrer: "No vas a tener centro para esconderte"

«No vas a tener centro para esconderte». Con esa rotundidad se ha expresado en Facebook una madre del instituto de secundaria Azorín, de Petrer, que no ha dudado en amenazar al profesor de Historia de su hijo por haber definido a Vox como un partido de extrema derecha. Una madre que, como se puede comprobar en las imágenes adjuntas formó parte de la candidatura local del partido ultra en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, y que el reciente 10 de noviembre, figuraba en el número 10 de la lista al Congreso. Es, por tanto, dirigente de Vox. Marisol Sanchis Martínez, de 42 años, autora de este mensaje incendiario publicado en su perfil el pasado domingo -que ayer tarde seguía visible y con un gran número de comentarios- es una componente activa del partido ultra, apoderada en los comicios del 10-N y que participa muy a menudo en convocatorias de la formación de Santiago Abascal.

El post publicado en su muro de la citada red social comienza diciendo que da un «consejo a profesor de historia del Instituto Azorín». Un «consejo» que se convierte en tono amenazante y exige al docente, al que no cita, que se dedique «a dar tu clase de historia por que como vuelvas a decirle a mi hijo y resto de alumnos que Vox es extrema derecha no vas a tener centro para esconderte». La advertencia va más allá al asegurar que «tu función como 'profesor' es la de impartir conocimientos a tus alumnos en los que mi hijo se encuentra, por cierto que bastante mal lo haces, así que deja la política a los políticos y no les metas porquería en la cabeza, por que desde Vox no te lo vamos a permitir, ni a ti ni a ninguno más.... Se acabó el adoctrinar a nuestro hijos, te plantó una demanda que tienes que dejar de ejercer».

De este mensaje, reproducido textualmente -erratas incluidas-, no tenían conocimiento ayer en el Instituto Azorín. Su directora, Ana María Almendros, al enterarse de los sucedido, expresó su sorpresa y aseguró que la madre «afectada», Marisol Sanchis, no se había puesto en ningún momento en contacto con el centro educativo para expresar ese malestar. La directora manifestó que el centro «tiene un temario del que no se va a salir» y no dudó en el comportamiento del profesor acusado por la militante de Vox, un docente con experiencia que forma parte del instituto desde hace unos años. En todo caso, la directora comentó a este diario que se pondrá en contacto con la madre para que «venga a hablar con nosotros y nos explique lo que considera que ha pasado», explicó la directora.

Tal y como se desprende del post publicado por la número 10 de Vox al Congreso de los Diputados, ella reconoce su militancia en el partido ultra, reclama al profesor de Historia que «deje la política a los políticos» y le acusa de «adoctrinar». En caso contrario, y hablando en nombre de su partido, desde «Vox no vamos a permitir» que «metas porquería en la cabeza» a los menores. Y remata, incluso, con otra amenaza: la posibilidad de ponerle una demanda.

Puestos en contacto con la cúpula provincial de la formación, manifiestan que «desde Vox no podemos hacer otra cosa que condenar estos comportamientos, que no compartimos para nada, pero que en cualquier caso se trata de una opinión personal de una afiliada que no habla, en ningún caso, en nombre del partido. Es un comportamiento reprobable y que no vamos a consentir que se repita. Desde Vox no vamos a tolerar este tipo de comportamientos y se tomarán las medidas oportunas», concluye el partido.

Una agrupación envuelta en continuas polémicas

El líder de Vox Petrer, Antonio David García, llamó «basura y escoria» a PSOE de Elda por difundir un vídeo en Facebook de las Trece Rosas.