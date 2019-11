"Los médicos no están operando por las tardes. Ya la llamaremos"

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, negó en su día que el nuevo plan para operar por las tardes (el autoconcierto) hubiera generado un plante de profesionales, contrarios a la nueva forma de pago y a las primas a recibir, pero las cifras y hasta la información que se da a los pacientes en lista la desmienten. Así lo reconoce Amparo, que asegura que desde La Fe le llegaron a explicar a finales del año pasado que el plante de los profesionales era una de las causas por las que la intervención de su hijo Nico se estaba retrasando sine die.

«Fue una de las veces en las que llamé a finales de año para preguntar. Me explicaron que no estaban operando por las tardes por el problema que había con la conselleria y que ya me llamarían», explica. Como su caso, fueron muchas las intervenciones que se anularon, tantas que pese al subidón que habían registrado las operaciones de tarde de enero a agosto de 2018 (un 20 % más con respecto al mismo periodo de 2017), el año se acabó cerrando con un 6 % menos de intervenciones a través de este plan de autoconcierto.

Según los datos que ahora esgrime Sanidad, solo este verano se han hecho 1.575 operaciones más que en el verano de 2018, la mitad a través del plan de autoconcierto.