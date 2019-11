El Síndic lamenta el rechazo por motivos ideológicos

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en funciones, Ángel Luna, ha lamentado que el rechazo a los Menores Extranjeros No Acompañados (menas) se sustente en cuestiones «atávicas» y «morales» que «se pierden en la historia de los tiempos. El sentir de la tribu frente al otro». Así, ha señalado que no se dan motivos «económicos» y «de delincuencia» y, por tanto, ha hablado de un «claro factor de manipulación y de utilización ideológica». «Realmente no existen problemas constatables, ni económicos ni de violencia, que justifiquen ese rechazo a unos niños que llegan a España en estas condiciones», afirmó ayer Luna, en atención a los medios durante la celebración de una jornada sobre los mena en la Universidad de Alicante con motivo del Día Internacional de la Infancia 2019. Preguntado por cómo valoraba la respuesta de la Generalitat, Luna dijo que es «insuficiente», como la situación de los menores tutelados, y denunció la falta de medios «no solo» en la Comunitat sino «en prácticamente todas las administraciones públicas». Sostuvo que no se está ante un problema coyuntural sino estructural y por ello advirtió: «Quien diga que le va a poner coto está mintiendo».