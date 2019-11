FGV será la primera empresa pública que forme a estudiantes con la FP dual

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) será la primera empresa pública en formar a estudiantes de la Formación Profesional Dual, que multiplica por dos las prácticas en centros de trabajo. Una medida que arrancó ayer con la aprobación en el consejo de administración de FGV del inicio de los trámites para poder formar a futuros estudiantes, según informan fuentes de la Conselleria de Política Territorial, que dirige Arcadi España.

En la FP Dual el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de 400 horas de prácticas se incrementa entre un mínimo de un 33 % a un máximo del 50 % (532 a 600 hores), según confirman fuentes de la Conselleria de Educación. El departamento que dirige Vicent Marzà también confirma que desde la direcció general de Formación Profesional «se trabaja para llegar a firmar convenios de FP Dual con empresas públicas de la Generalitat y ya se han iniciado conversaciones con diversas empresas públicas autonómicas para que conozcan esta modalidad de FP».

En el caso de FGV las especialidades que podría impartir serían las de «electricidad, automoción, mecánica y gestión administrativa». De esta manera, según el departamento que dirige Arcadi España, «sería la primera vez que una empresa pública implanta proyectos de FP en la Comunitat Valenciana. Hasta ahora lo hacen grandes empresas como BP, Bankia o Ford».



Mantenimiento de trenes

No obstante, la implantación de la FP Dual en FGV no será inminente porque se ha de tramitar el convenio que regula la formación en centros de trabajo (FCT) que «marca los requerimientos a la hora de remunerar las prácticas de los alumnos que se forman, que pueden ser via un contrato de formación y aprendizaje o también a través de una beca», según explican desde la Conselleria de Educación. Desde FGV incluso se piensa en la posibilidad de « implantar especialidades nuevas en FP dual y propias como el título de mantenimiento de trenes» aunque esta posibilidad «podría ser una realidad más adelante, en 2021», según la Conselleria de Política Territorial.

FGV ve «interesante»la posibilidad de implantar la FP Dual para convertirse en «empresa colaboradora para la implantación de proyectos formativos de formación profesional dual que permita una política de formación en la empresa más especializada y reglamentada». Además, «desde el punto de vista empresarial, esta implicación educativa permitiría disponer en el mercado laboral de personas con capacitación técnica especializada en los sistemas existentes en FGV».