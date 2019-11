Seis investigadores de la UPV figuran entre los más influyentes del mundo

Los investigadores Avelino Corma, Amparo Chiralt, Hermenegildo García, María Vargas, Luis Guanter y Pedro Luis Rodríguez, que desarrollan su labor científica en la Universitat Politècnica de València (UPV), se encuentran entre los científicos más influyentes de todo el mundo.

Los seis han sido incluidos en la lista Highly Cited Researchers (HCR) 2019, elaborada por Clarivate Analytics y que reconoce a los investigadores más citados a nivel internacional. Respecto al año pasado, la UPV suma dos nuevos miembros a este selecto grupo de científicos de referencia mundial. Es además la única politécnica española con presencia en el HCR y, de las universidades valencianas, la que más investigadores de excelencia reúne en la edición de este año del ranking.

En su sexta edición, el HCR incluye un total de 6216 investigadores, de más de 60 países, que destacan por sus excelentes contribuciones al conocimiento científico y su influencia en sus respectivas áreas de conocimiento. Para ello, mide la publicación de artículos altamente citados entre los años 2008 y 2018.

Por países, la clasificación está liderada por Estados Unidos, que cuenta con el 44% del total de los científicos más influyentes (2737); le siguen China, con 636 investigadores; y Reino Unido, con 516. España ocupa el décimo puesto en el ranking, con un total de 116 científicos.

Avelino Corma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y Hermenegildo García, catedrático de la UPV -ambos investigadores del Instituto de Tecnología Química- se sitúan entre los más influyentes del mundo en el campo de la química.

Amparo Chiralt es investigadora del Instituto de Ingeniería de los Alimentos para el Desarrollo de la UPV y destaca en ciencias agrícolas. Por su parte, Pedro Luis Rodríguez, profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC), es una referencia internacional en el ámbito de la biología de las plantas.

La lista la completan María Vargas y Luis Guanter, que entran por primera vez en el HCR. La primera de ellas destaca en ciencias agrícolas y Guanter en el campo catalogado como "Cross-field" que incluye diferentes disciplinas.

David Pendlebury, analista de citas en el Institute for Scientific Information, afirma que "el reconocimiento y apoyo a estos excelentes investigadores es de suma importancia para que los planes de una nación o una institución se desarrollen de manera rápida y eficiente. La lista de los investigadores más citados en todo el mundo (el Highly Cited Researchers) contribuye a identificar esa pequeña porción de la población investigadora que amplía de manera notable las barreras del conocimiento. Esos investigadores generan mejoras para la sociedad; innovación y conocimiento que hace que el mundo sea más sano, más rico, más sostenible y más seguro.



Avelino Corma



Avelino Corma es uno de los investigadores españoles más citados. Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde 1990 trabaja en el Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la Universitat Politècnica de València y el CSIC.

Su investigación se centra en catálisis heterogénea, tanto básica como aplicada, en colaboración con diversas empresas Corma es un experto reconocido internacionalmente en catalizadores aplicados al refino del petróleo, petroquímica y procesos químicos, especialmente en la síntesis y aplicación de Zeolitas.

Ha publicado más de 1400 artículos en revistas internacionales, tres libros y es autor de más de 200 patentes de invención, de las que más de 20 han sido aplicadas industrialmente.

En el año 2014 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Y en su currículum destacan también el Premio de la Amistad del Gobierno Chino (2017), el Premio Spiers Memorial 2016 de la Royal Society of Chemistry (2016) la Gran Medalla de la Academia de las Ciencias Francesa (2011), el Mérito Científico de la Generalitat Valenciana (2011), el Premio Eni Award (2010), el Royal Society of Chemistry Centenary Prize (2010), el Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science and Industry (2010) y el Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías (2000).



Amparo Chiralt



Doctora en Química y catedrática de Tecnología de Alimentos de la Universitat Politècnica de València, investigadora del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo y actual directora de la Escuela de Doctorado UPV. En los últimos 15 años sus estudios se centran en el área de materiales biodegradables activos (antioxidantes/antimicrobianos) para el envasado de alimentos, mediante el uso de fuentes renovables. Esto representa una contribución a la revalorización de residuos agroalimentarios y a la reducción del uso de los plásticos derivados del petróleo altamente contaminantes, dentro del concepto de la economía circular.

Ha participado en 95 proyectos competitivos de I+D (30 como líder) y 11 contratos de transferencia con empresas. Es autora de 102 capítulos de libro en editoriales prestigiosas, 270 artículos y es autora de 10 patentes.

Hermenegildo García

Catedrático de la UPV, doctor honoris causa por la Universidad de Bucarest y premio RSEQ-Janssen Cilgag de Química Orgánica por la Real Sociedad Española de Química, García dirige un grupo de investigación de carácter multidisciplinar que ha logrado importantes resultados en el empleo de la fotoquímica como herramienta para solucionar problemas medioambientales.

Su grupo de trabajo ha acuñado el término carbocatálisis, que utiliza el grafeno y sus derivados a partir de desechos agrícolas como catalizadores heterogéneos en diferentes procesos químicos como la preparación de plásticos y pinturas o la de productos que controlan la liberación de principios activos en la agricultura.



María Vargas



Doctora Ingeniera Agrónoma, profesora titular de la Universitat Politècnica de València e investigadora del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo (IUIAD) de esta institución. Su actividad científica se centra en el desarrollo de películas y recubrimientos activos preparados a base de biopolímeros (quitosano, almidón, polihidroxialcanoatos) que sean capaces de aumentar la vida útil de los alimentos.

Actualmente es investigadora principal de un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana que se centra en la obtención y caracterización de nuevos materiales de nanopartículas de quitosano e ingredientes activos procedentes de aceites esenciales para el control del hongo Botrytis cinerea.

Vargas fue investigadora visitante en la University of Massachusetts, donde colaboró con el Profesor David J. McClements en el desarrollo de estructuras multicapa nanoestructuradas de aplicación como recubrimiento comestible. Ha dirigido 15 Tesis de Máster y 5 Tesis Doctorales, ha participado en 20 proyectos de investigación y es coautora de 50 artículos en revistas SCI y de 6 capítulos de libro publicados en editoriales internacionales de reconocido prestigio.



Luis Guanter

Luis Guanter, catedrático de Física Aplicada en la UPV y profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, desarrolla su actividad investigadora en el Centro de Tecnologías Físicas de esta universidad.

Su investigación se centra en el desarrollo de nuevos métodos para la monitorización de la superficie y atmósfera terrestres desde satélite, con foco en el análisis medio-ambiental y de cambio climático. Es autor de más de 100 publicaciones científicas.

Doctor en Física por la Universitat de València, fue Marie Curie Fellow en la University of Oxford entre 2011 y 2012, dirigió el grupo de investigación junior GlobFluo en la Freie Universität Berlin entre 2012 y 2014, y desde 2014 hasta 2019 fue Jefe de la Sección de Teledetección del instituto de investigación GFZ Potsdam. Se unió a la UPV en 2019 a través del Plan de Atracción de Talento de reciente implantación.



Pedro Luis Rodríguez



Pedro Luis Rodríguez trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto de la Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Profesor de investigación del CSIC, su actividad se centra en la caracterización de los mecanismos moleculares que utilizan las plantas para responder al estrés causado por la sequía. Su grupo de investigación demostró cómo se percibe la hormona vegetal ABA, hormona que aumenta en situaciones de sequía y pone en marcha los mecanismos de adaptación de la planta ante la escasez de agua.

Actualmente, el trabajo del grupo de Pedro L. Rodríguez estudia cómo generar plantas con mayor resistencia a la sequía, lo que permitiría aumentar su producción y garantizar la seguridad alimentaria en el contexto actual de cambio climático y población creciente.

Autor de más de 90 artículos y de tres patentes, ha participado en 31 proyectos, en 17 de ellos como investigador principal.