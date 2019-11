La UPV inviste 'honoris causa' a la pionera Anne Margulies

La Universitat Politècnica de València (UPV) tendió ayer un puente hacia Harvard. El Campus de Vera acogió el acto de investidura del honoris causa a la doctora Anne Margulies, vicepresidenta de la universidad y la impulsora del acceso libre y gratuito a contenidos y materiales académicos a través de internet.

El rector de la UPV, Francisco Mora, destacó que, ya en los años 90, Margulies tomó el «liderazgo» e «hizo un gran trabajo» que dio como resultado que el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) «arrancase la iniciativa de los 'open course'», un «salto», según apuntó el rector, que hizo que otras universidades, como la Politècnica, exportaran contenido académico más allá de los muros de los campus universitarios, haciéndolo accesible desde cualquier parte del mundo, de forma libre y gratuita, lo que según el rector, convirtió a Margulies en una persona «revolucionaria y clave» para la enseñanza. Unos «méritos contundentes» y una labor con «un gran impacto social», según Mora.

Antes del acto protocolario, Margulies se mostró «asombrada y un poco apabullada», además de «profundamente agradecida» por el reconocimiento de la institución valenciana, que considera «un honor». «Es muy difícil describir lo que siento», reconoció.

La vicepresidenta de la Universidad de Harvard es una pionera en la digitalización de la formación. Su carrera comenzó en los años 90, en el área de Sistemas y Márketing de la empresa AT&T. Años después, en 2003 desembarcó en el MIT y fundó el Open Course Ware, donde se publican los materiales de enseñanza de forma abierta y gratuita. «Fue una idea aclamada internacionalmente que hoy sigue vigente bajo la forma de los MOOC», apuntan desde la UPV.

No obstante, la informática asegura que los inicios de su carrera profesional fueron «honestamente, difíciles». Se trataba, según detalla, de «un mundo de hombres» en el que Margulies era «con mucha frecuencia, la única mujer en las reuniones». «Hemos avanzado, pero tenemos que seguir avanzando. Mi mensaje para las mujeres informáticas es 'you can do it!' [puedes hacerlo]; tenemos que apoyarnos unas a otras y estar seguras de nosotras», defendió en la rueda de prensa. Así, Margulies aseguró que no solo trabaja para «ir cerrando la brecha en el mundo académico, sino también la de género».

Sobre la brecha digital, la nueva doctora honoris causa de la UPV se mostró «optimista con que la tecnología puede ayudar a establecer un puente», pero avisó: «no solo es una cuestión de máquinas o de tecnología, sobre todo es una cuestión de las personas, de que la gente trabaje conjuntamente».



El futuro de la universidad

Para Anne Margulies ha habido «grandes progresos tecnológicos» en el mundo de la enseñanza, pero que deben ser «cada vez más flexibles y abordables», para que cada persona pueda incorporar conocimiento «en cualquier momento» y «a lo largo de su vida».

Sobre el futuro de las instituciones de enseñanza superior, Margulies afirmó que la informática «aún no ha cambiado la educación». «Hemos dado grandes pasos y se ha hecho mucho, pero todavía hay que trabajar más, hay cosas muy prometedoras», manifestó. Que todo el mundo tenga acceso a la formación y que se traspasen las fronteras entre las materias, son dos de los retos, en los que «la tecnología es capaz de ayudar». Asimismo, apostó por «investigar más sobre cómo los niños aprenden y pueden usar la tecnología no solo para jugar, sino para formarse».

Defiende que las universidades «no desaparecerán, porque a la gente le gusta reunirse» y por muchos cursos en línea que se ofrezcan, «la tecnología no sustituye la universidad». En detrimento de las lecciones magistrales, afirma que la tendencia es que las clases presenciales «sean cada vez más pequeñas, para que haya interacción entre el alumnado, porque así aprenden más». En esta línea y como apuntó en la entrega del Premio Portada de Levante-EMV, el rector de la UPV también considera que los campus «deben reinventarse» y avanzó que, en un futuro, la formación será «mucho más interactiva».

En el acto, en el que la UPV también invistió a 50 nuevos doctores y doctoras, Margulies afirmó que se siente «afortunada» por trabajar entre la informática y la formación, campos que «realmente importan». El nombramiento del honoris causa fue propuesto por el Institut Valencià d'Investigació en Intel·ligència Artificial y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV, y se aprobó por el Consejo de Gobierno el pasado 9 de julio. Vicent Botti y José Capilla acompañaron a Margulies en la ceremonia.