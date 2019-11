Los camerunenses asilados aumentan por una guerra con 530.000 desplazados

No hay efecto llamada que valga. Vienen a España desde Camerún ante la matanza que protagoniza a diario el grupo radical islamista Boko Haram en el norte y extremo norte de Camerún; ante la situación de los refugiados centroamericanos en el este del país; y ante la crisis independentistas y separatistas en el suroeste y noroeste de las zonas anglófonas de Camerún, con más de 3.000 muertos y 530.000 desplazados internos. Por eso, hace 20 años, la Comunitat Valenciana registraba a 400 personas de Camerún y hoy tiene inscritas a más de 2.800. Y seguirán viniendo. Pero no por el temido efecto llamada que sus protagonistas niegan. Seguirán viviendo porque no les queda más remedio. Porque no hay futuro y porque la población civil muere en frentes bélicos de todo el país. De norte a sur y de este a oeste. Por ello, la gran mayoría de los migrantes de Camerún solicitan asilo y protección internacional. Y, con todo, el de su país es uno de los conflictos más desconocidos por la sociedad española y valenciana.

Ese es el motivo por el que la ONG Casa Camerún de València quiere visibilizar la dramática situación de su país. El próximo 13 de diciembre, la entidad celebrará una noche benéfica para recaudar fondos con los que enviar un contenedor con material de primera necesidad, material escolar, juguetes, ropa, zapatos... a un país donde la muerte y la miseria campa a sus anchas.

La entidad trabaja desde 2013 en la C. Valenciana asesorando a los migrantes subsaharianos en aquello que precisen. «La persona negra tiene muchos problemas. Empleo, vivienda, inseguridad... hasta el excesivo control de la policía va en nuestra contra porque es a nosotros a quienes se vigila, no a quienes nos agreden. Nuestro país sufre. Los jóvenes no aguantan la situación de Camerún y emigran. Aquí la vida es muy difícil pero allí es imposible. Invitamos a todos los valencianos y valencianas a que participen con nosotros de la noche benéfica. Para acercarse a Camerún, el país desconocido que precisa ayuda», explica Félix Ebanda, presidente de la entidad.