El PP pide unir las conselleries de Justicia y Transparencia

El diputado del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Fernando Pastor, ha animado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a unificar las consellerias de Justicia y Transparencia después de los numerosos episodios de "intrusismo" liderados por al consellera Gabriela Bravo que suponen una "Opa hostil" a la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo.

Pastor se ha referido de esta manera a las "numerosas y sonoras injerencias" que la consellera de Justicia ha protagonizado sobre el trabajo que desarrolla la conselleria de Transparencia que demuestran que "no es necesaria una conselleria cuyas funciones parece que puede asumir, y que en cierta manera Bravo asume, la cartera de Justicia". "Bravo es la consellera de Transparencia de hecho aunque no de derecho".

Así, ha señalado que Bravo le hace "luz de gas" a Pérez Garijo con "la pleitesía" de Puig que "deja que las dos conselleras se enfrenten a campo abierto". En esta línea, ha recordado, como ya adelantó Levante-EMV, que Bravo ya ha advertido gestionará los principales proyectos para prevenir la corrupción impulsados la pasada legislatura por la Conselleria de Transparencia, y ya ha firmado un acuerdo de colaboración con la Agencia Antifraude, "las dos patas más importantes de la cartera de Pérez Garijo".

"Visto lo visto lo más sensato sería la disolución de la conselleria y que se convierta en una secretaría autonómica adscrita a Justicia lo que supondría un ahorro en nóminas y en alquileres de más de un millón de euros", ha señalado.

Pastor ha explicado que los valencianos no solo nos ahorraríamos el coste de la sede de la conselleria sino que acabaríamos con los numerosos asesores y altos cargos de una conselleria cuya gestión ha vaciado Bravo. "¿Si no gestiona, si no tiene competencias porque ya las asume Justicia, porqué los valencianos estamos pagando 55 millones a una conselleria duplicada?", se ha preguntado Pastor.



Bravo y Antifraude



"Ya sabemos por qué este verano Gabriela Bravo se reunió con el director de Antifraude cuando las relaciones entre Consell y la Agencia es de Transparencia y no de Justicia, porque en verano ya estaba desautorizada Pérez Garijo pero lo que no sabemos es de qué habló Bravo con el de Antifraude, ¿quizá abordaron la situación de los hermanos Puig?".

Para Pastor es "muy sospechoso" que hasta ahora ninguna conselleria se haya inmiscuido en la labor de Antifraude y, sin embargo, el inicio de la investigación que pesa sobre el hermano de Puig "haya sentado un precedente y abierto una puerta peligrosa".