La violencia de género deja 37 menores huérfanos desde 2013

Rodrigo Hernández, director de Save the Children en València, a la derecha, en una mesa redonda. M. Á. Montesinos

Save the Children ha cifrado en 37 los menores huérfanos en la Comunitat Valenciana desde 2013 y hasta octubre de este año por la violencia de género y en seis los niños fallecidos por esta causa.

Además, en la Comunitat hay 106 niñas y adolescentes víctimas de violencia de género con orden de protección o medidas cautelares.

La organización ha puesto de manifiesto estos datos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, en el que ha recordado que la violencia contra las mujeres tiene graves consecuencias en el desarrollo y bienestar de los hijos e hijas, ya que sufren síntomas depresivos, miedos, alteraciones del sueño, regresiones, problemas de socialización y de integración en la escuela y asumen roles parentales de protección hacia sus hermanos menores o su madre.

Entre quienes han presenciado el asesinato de su madre, la vivencia les ocasiona un enorme trauma. "Los datos sobre víctimas muestran una pequeña parte, ya que la violencia contra las mujeres y contra las niñas aún se contempla normal en muchos contextos, la única forma de acabar con esta violencia es mediante la prevención, la educación y la tolerancia cero.

Por ello, "necesitamos incrementar los recursos destinados a la prevención", ha apuntado Rodrigo Hernández, director de la sede de Save the Children en Comunitat Valenciana.

"Estos niños y niñas pierden de un plumazo a los dos adultos que hasta ese momento eran sus referentes y cuando no es posible que alguien de la familia se haga cargo de ellos, acaban entrando al sistema de protección para su acogimiento. Esto produce su revictimización, al tener a un padre en prisión, una madre asesinada, y encontrarse separados de su entorno familiar", añade Hernández.

A todo esto, se añade la "vulnerabilidad económica" al verse privados de los cuidados y sustento de sus madres. Además, en muchas ocasiones, dejan de percibir ingresos por los padres que puedan estar en prisión.



Propuestas para la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, Save the Children pide reforzar las campañas de prevención y sensibilización sobre la violencia de género y que se anticipe la educación afectivo-sexual como herramienta para empoderar a niñas y niños y educarles en la igualdad de género desde edades tempranas.

"Si bien la Comunitat Valenciana ha logrado un gran avance rebajando el inicio de la educación sexual a los 12 años gracias a la modificación en 2017 del Plan Integral de Educación Sexual (PIES), sigue siendo insuficiente, dado que el año pasado 106 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana", asegura Hernández.

Save the Children solicita, en el ámbito estatal, que se haga efectiva la Ley 3/2019 de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas mortales de violencia de género, de modo que el Estado les garantice una pensión de orfandad completa sin importar si su madre cotizaba o no, ni la cuantía de su cotización. El bienestar económico de estos niños y niñas no puede estar condicionado por la vida laboral de sus madres.

Además, la organización considera "imprescindible" para mejorar la vida de los niños y niñas que quedan huérfanos por la violencia de género la privación de la patria potestad del padre condenado por homicidio o asesinato de la madre (modificación del artículo 55 del Código Penal) y la suspensión de la guarda y custodia y del régimen de visitas desde el momento en que se inicie el procedimiento judicial.

"El derecho la integridad física y emocional del menor debe anteponerse a cualquier interés que pueda tener su progenitor", recalca la organización.

Igualmente, propone fomentar el acogimiento en familia extensa de los menores que quedan huérfanos, ayudando a estas familias económicamente y con apoyo de profesionales y garantizar servicios públicos específicos de acompañamiento psicológico para los huérfanos de violencia de género.