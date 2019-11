Bonig exige al Botànic que "no se olvide de l'Albufera si reclama por el Amazonas"

Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha exigido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que "en lugar de estar pendiente de sus cosas y mirar hacia otro lado, actúe en el Parque Natural de l'Albufera que vive una emergencia climática de primera magnitud"

Bonig ha hecho estas declaraciones junto a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València durante su visita al Parque Natural donde se han reunido con agricultores, vecinos, pescadores y cazadores para concer in situ el "estado crítico en el que se encuentra l'Albufera de València.

Así, ha señalado que hemos visto cómo a los partidos del Botànic "se les llena la boca hablando de emergencia climática, pero no solo de palabras vive el hombre y necesitamos hechos". Por eso, les ha recomendado que se centren en la situación de l'Albufera, que vive "una emergencia climática de primera magnitud".

Bonig ha recordado que el parque Natural es un referente en Europa "donde nuestros antepasados han convivido, trabajado y pescado, de donde sale el mejor arroz de Europa, donde hemos conseguido un desarrollo armónico".

"Ximo Puig tiene una emergencia climática grave y es una vergüenza que durante dos años la paja se esté pudriendo y creando una crisis medioambiental sin precedentes", ha señalado. "Lo que tiene que hacer es ir a Europa a presentar proyectos serios para que llege a la Comunitat dinero medioambiental para sacar adelante proyectos en la Comunitat Valenciana", ha señalado.

A los miembros del Botànic les ha sugerido que "no se olviden de la Albufera mientras reclaman por el Amazonas" y ha recordado que el PP ha presentado numerosas enmiendas para proteger el Parque y a los pescadores y agricultores porque "son los primeros que ayudan al ecosistema de la Albufera". "Así, ha reclamado medidas para que estos profesionales no se vayan, porque si no hay trabajo, si no hay garantías, la gente se va".

La presidenta del PP ha recordado que el acuerdo al que se llegó para que se recogiera en determinadas zonas la paja del arroz cumple su segundo año de fracaso por lo que ha reclamado que las máquinas puedan entrar a recogerla y, en aquellas zonas donde no puedan entrar, "buscar otras soluciones para lo cual, hay que ir a Europa, presentar proyectos y explicarlos".

Català: "La Albufera está en parada cardíaca"

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá se ha mostrado muy preocupada por la situación medioambiental de l´Albufera, porque según ha asegurado "está en parada cardiaca porque no le llega agua de calidad y ha sufrido un brote de botulismo, mientras sigue sin un Plan Rector de Gestión y Usos (Prug)".

Ha considerado a l´Albufera la riqueza patrimonial ecológica más grande que tiene València, y por ello ha pedido a las administraciones local, autonómica y nacional que se vuelquen en su recuperación. "Es un situación de emergencia ecológica y los gobiernos de Compromís y PSPV deberían dejarse ya de proyectos que nadie quiere como el de la CV-500 y centrarse en salvar l´Albufera".

Catalá ha lamentado que "se les esté haciendo la vida imposible" a los agricultores de la zona para seguir manteniendo como han hecho toda la vida el ecosistema. Además, ha reiterado que se centren los esfuerzos de la V-500 en recuperar l´ Albufera y "no en complicar la vida de vecinos, agricultores y hosteleros que ha nacido en el entorno natural y que quieren seguir viviendo aquí".

De esta manera, ha pedido al Consell del president Puig una mayor implicación "porque sí hay una emergencia climática o medioambiental en la ciudad de València, esa es l'Albufera. Todo el ecosistema está en riesgo y no podemos mirar hacia otro lado o diseñar proyectos que nadie quiere como el bulevar de la CV-500. Lo que se debe hacer es invertir en los importante que es invertir en salvar l'Albufera de València".