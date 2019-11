Camps supervisó la creación de una empresa para captar patrocinios para Les Arts

Una testigo ha declarado este martes ante la sala que juzga las irregularidades en la gestión económica del Palau de les Arts que Presidencia de la Generalitat estaba al corriente de la empresa que montaron un grupo de empresarios valencianos para captar patrocinadores para la ópera de València.

En concreto, la responsable de los servicios jurídicos de la Fundación ha relatado al tribunal que el primer contrato que se firma con Patrocini de les Arts SA, cuyo nombre se asemeja al del Palau pero que no tiene nada que ver con la gestión del coliseo, fue supervisado por distintos dirigentes, entre los que se encontraba el expresidente Francisco Camps y el exconseller Vicente Rambla, antes de que el Palau lo firmara.

Según la testigo, fue el abogado José Antonio Noguera Puchol, acusado en esta causa, quien le propuso a la exintendente Helga Schmidt, fallecida en septiembre, que una empresa privada gestionara la captación de patrocinios pese a que existía un departamento en el teatro que se encargaba de estas funciones.

"Se presenta el proyecto por parte de José Antonio Noguera y a doña Helga le pareció bien y consideró que se tenia que discutir en Presidencia", ha relatado. En este sentido, ha añadido que "se habló con Presidencia, siempre oí que fue con Francisco Camps y Vicente Rambla" por lo que "en la gestación del proyecto hubo una participación política".

Al parecer, este primer contrato con Patrocini de les Arts, del año 2008, generó dudas entre los responsables del teatro, pues también preveía cobrar un 10% de comisión por la gestión de los patrocinios que había negociado con anterioridad la Fundación pública. "Había cierta polémica" pero tras una reunión con la entonces consellera de Cultura, Trini Miró, "se firmó".

Además, según la actual responsable de los servicios jurídicos del Palau de les Arts fue Vicente Garrido, expresidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), máximo órgano consultivo de la Generalitat, el que validó en un informe la subcontratación de este servicio a una sociedad anónima.

"El sentido de ese informe eran notas en las que se consideraba que no estaba sujeto a la ley de contratos del sector público al equipararse a servicios financieros de captación de fondos", ha manifestado. Garrido era, al igual que Helga Schmidt, miembro del Consejo de Administración de Patrocini de les Arts.

En la temporada siguiente, se cambió el tipo de contrato precisamente para que la empresa no cobrara al Palau por la gestión de los patrocinios. No obstante, la testigo ha aclarado que por la gestión del primer año la empresa no cobró nada y fue a partir de la segunda temporada cuando la empresa de la que Schmidt figuraba como consejera empezó a facturar al coliseo. Ha dicho que despidieron a los trabajadores públicos que trabajaban en el departamento de Patrocinios por cuestiones "disciplinarias".

Previamente, una trabajadora de Patrocini de les Arts SA ha confirmado al tribunal que la empresa facturó a la Fundación 300.000 euros por el festival Viva Europa pese a que los costes se cifraron en unos 100.000 euros.

La Audiencia de València ha retomado este martes la segunda sesión del juicio del Palau de les Arts. Entre los acusados figura Pablo Broseta, ex cónsul de Francia; el banquero Joaquín Maldonado; el exadministrador del teatro, Ernesto Moreno; así como Noguera Puchol. El juicio finalizará a finales del mes de diciembre y las defensas piden la libre absolución.