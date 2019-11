Coche oficial sobre alfombra roja

Una hora antes del inicio del acto, el helicóptero sobrevolaba la zona, los peatones debían dar la vuelta a la manzana y las bicicletas se llevaban a mano. La alfombra roja ya se había desplegado por el asfalto, el vallado estaba en su sitio, así como los furgones policiales, y periodistas y músicos hacían cola para conseguir sus acreditaciones y pasar el control de seguridad.

Así fueron los minutos previos a la llegada de Felipe VI al acto de entrega de los premios Jaume I. En los alrededores de la Lonja de la Seda, curiosos y seguidores del monarca -la mayoría mujeres y más mayores que jóvenes- habían tomado posición en las escaleras de la puerta del Mercat Central y en la acera de enfrente. Hasta ahí se podía llegar, pues el cordón de seguridad -más amplio que el de otros años y formado con decenas de policías- impedía el paso a las personas que no estaban invitadas al evento.

«Nos apetece verlo lo más cerca posible para saludarlo simplemente, no lo hemos visto nunca», explicaba una pareja junto a las vallas, mientras que Amparo detallaba que no sabía de la visita, pero al encontrarse el revuelo «he decidido quedarme, porque me gustaría mucho verlo, ¡es el rey de España!», apuntaba. Otras mujeres, como Ángela y Maribel, que iban al mercado, habían tomado la misma decisión: «Siempre lo vemos por la televisión y nos gustaría darle un aplauso fuerte».

Puntual y escoltado por varios coches policiales, el vehículo en el que se desplazaba Felipe VI llegaba a la plaza del Mercat a gran velocidad, entre gritos de «¡Viva el rey!» y «¡Viva España». El monarca bajó del vehículo a la altura de las escaleras de la Lonja, desde donde saludó sin acercarse al público, lo que decepcionó a algunos de los asistentes, ya que la inmensa mayoría no pudo verle. «¿Tanto para esto? ¡No lo hemos visto!», lamentaba una mujer, mientras otra, Nieves, se quejaba de que estaba «muy lejos», aunque afirmaba entender «que hay que tener precaución, porque como está el asunto hoy en día...».

El amplio cordón de seguridad mayor que el de otros años, la gran presencia policial, la falta de cercanía del rey -a diferencia de otras ocasiones- y algunos comentarios que se oían a pie de calle, hacían palpable cierto clima enrarecido y de tensión, generado por la situación política de España.



Arrinconados

Entre los gritos de «¡Viva España!» y «¡Viva el rey!», también hubo abucheos y se oyó algún «Els valencians no tenim rei!», provenientes de una veintena de manifestantes independentistas y republicanos, que asistieron a la llegada de Felipe VI cercados contra una pared por varios agentes de la Policía Nacional, mientras mostraban una bandera estelada y un cartel de Esquerra Republicana contra los borbones. Minutos antes, algunos de ellos fueron identificados y registrados y, según ha podido saber este periódico, la Policía Nacional también requisó durante la mañana una bandera republicana, «preventivamente».

«Hemos venido a pitarle pero quizás ni se puede, porque en este país no hay libertad de expresión. Se han llevado las banderas y los carteles de 'Llibertat presos polítics' y los agentes no llevan el número de identificación», explicaron a Levante-EMV un par de manifestantes.

Pese a su carácter pacífico en todo momento y que la concentración había sido comunicada, una vez el rey había entrado a la Lonja, algunos partidarios del monarca les insultaron y les recriminaron su presencia y hubo cierta tensión que no fue a más.

Cuando se cerraron las puertas del emblemático edificio gótico, la mayoría de ciudadanos que se agolpaban en las vallas se marcharon y, pocos minutos después, operarios empezaron a recoger la alfombra roja. Algunas personas, como Paqui, continuaban en pie, confiando en poder ver al monarca a la salida para «darle la mano y grabarle». Por su parte, los comercios y vendedores del mercadillo ambulante de los lunes lamentaban la caída de las ventas ante tanto revuelo.