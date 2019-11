Compromís renuncia a aumentar el presupuesto de À Punt para 2020 ante el rechazo de sus socios

El grupo parlamentario de Compromís ha desistido de su intención de aumentar los recursos que el Consell otorga a la corporación valenciana de medios de comunicación, À Punt, para su funcionamiento, una reclamación mantenida en el tiempo y que se remonta prácticamente a la puesta en marcha de los medios públicos. Durante la pasada legislatura cargos de Compromís defendieron la necesidad de dotar de mayor presupuesto al ente , que tiene asignados para el próximo ejercicio 56 millones, uno más que en el ejercicio anterior. La ley permite elevar esa cifra y situarla sobre los 70 millones, pero los socios de Compromís en el Botànic no ven ahora necesario aumentarla.

Ya el año pasado, PSPV y Podemos se desmarcaron de la pretensión de Compromís de aumentar los recursos. Con todo, la formación valencianista mantuvo hasta el final su intención y presentó una enmienda conjunta con los socialistas para aumentar los recursos en un millón para financiar gasto corriente.

Sin embargo, la Mesa de las Corts rechazó tramitarla en la comisión de Economía ya que el reglamento de la cámara establece que las enmiendas que supongan un aumento de crédito deben proponer una baja en la misma sección del presupuesto y el cambio no puede establecerse respecto a otra. Fuentes de Compromís señalan que como el año pasado la cámara no admitió su enmienda, este año han decidido no presentarla.

En el fondo subyace el rechazo que esta cuestión de dar más dinero a À Punt genera entre los socialistas y que tampoco gusta en Unides Podem. Con todo, la ley de À Punt recoge una horquilla entre el 0,3 y el 0,6 % del presupuesto de la Generalitat para financiar al ente público.



«Presupuesto adecuado»

La pasada semana, cuestionada por si considera suficiente el presupuesto actual de À Punt, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, aseguró que se trataba de las cuentas que había aprobado el gobierno valenciano por lo que estaba de acuerdo. Añadió que la cantidad ha crecido en algo más de un millón hasta superar los 56 por gastos de personal. «Consideramos que el proyecto de presupuesto presentado es el adecuado», dijo.