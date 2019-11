Marzà: "No tengo aspiraciones individuales en Compromís, pero estaré donde haga falta"

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha protagonizado esta mañana el desayuno informativo "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea", en el que ha asegurado que la política debe estar "al servicio de la mayoría trabajadora" y ser un "instrumento para avanzar en los derechos colectivos".

Vicent Marzà -arropado por la cúpula del Bloc encabezada por políticos como Àgueda Micó y Fran Ferri- ha hecho una defensa de la política útil: "Me subleva ver como el partidismo lleva a los partidos políticos a no hacer nada", ha afirmado. "Si no lo hacemos nosotros, juntos, y creemos en la pluralidad democrática y el progreso, lo harán contra nosotros los intolerantes", ha avisado, en clara referencia a Vox, aunque no ha citado al partido de extrema derecha directamente.

Sobre la situación interna de Compromís, el conseller ha defendido que quiere un "fortalecimiento" de la coalición, no una ruptura, lo que, según ha considerado, pasa por "más debate ideológico, propositivo y saber avanzar conjuntamente".

Así, considera que Compromís debe ser "un instrumento al servicio del pueblo valenciano, de la mayoría trabajadora... y da igual cómo lo llamemos".

Sobre su papel en el futuro de la coalición, Marzà ha apuntado que no tiene "aspiración individual" pero que "si es necesario, estaré donde haga falta, barriendo o lo que sea" para ser una "fuerza integradora de izquierdas". "Haré todo lo que sea", ha reiterado, destacando que el objetivo debe ser "hacer pactos políticos", como el del Botànic.

Por otro lado, sobre la situación política en España, el conseller considera que "no podemos seguir estancados" ya que ha puntualizado que "no hacer nada no solo es estancarse, sino ir hacia atrás".

Además, el también responsable de Cultura y Deporte del Consell ha pedido una "nueva financiación que haga justicia al pueblo valenciano", la que debe ser "la primera medida de un nuevo Gobierno", porque si no, "se va contra el sostenimiento de la vida digna de los valencianos".

Marzà ha animado a entender la diversidad de la sociedad como un hecho que "enriquece" y no "segmentada por grupos homogéneos que solo hablan y se escuchan a ellos mismos" . Asimismo, ha incidido en que es en las "grietas" donde "se inocula el odio", contra lo que ha animado a trabajar "constante y decididamente".

Por eso ha defendido que la escuela y la cultura deben ser "un espacio de construcción democrática" para una sociedad "moderna e inclusiva" y ha criticado los "liderazgos mesiánicos y totalitarios", que dan "soluciones sencillas a problemas complejos" y que "aprovechan los escenarios de incerteza para meter los discursos tóxicos".

Contra esto, el responsable de Educación ha anunciado que la conselleria empieza a trabajar en la organización de un congreso internacional de educación y cultura contra el odio y la intolerancia. "Es una acción más emprendida desde nuestra consellería para superar los discursos del miedo y la confrontación que estamos escuchando, especialmente, desde hace unos meses", ha explicado.



Apoyo a Ruben Trenzano

Tras ser preguntado por la cuestión, Vicent Marzà ha asegurado que "confía plenamente" en Ruben Trenzano, el director general de Política Lingüística", a quien considera "honesto y buena persona".

"Todo se ha hecho de acuerdo a los técnicos", ha afirmado en referencia a la concesión de ayudas para el fomento del valenciano, y "quien no lo ha hecho bien, que lo pague", por eso "hemos pedido el reintegro e las ayudas en algunos casos", ha explicado.

Trenzano, sentado a pocos metros del conseller y en primera fila durante el desayuno informativo, ha sido aplaudido por los representantes de Compromís también presentes.

Marzà, quien no ha ahorrado elogios para su director general de Política Lingüística, ha considerado que la de Trenzano es "una persecución que no lleva a ningún sitio".



Políticas educativas que "derriban murallas de desigualdades"

El conseller ha defendido que la educación puede ser la "herramienta principal de cohesión social y de afecto hacia los otros". Por eso, apuesta por hacer de las escuelas valencianas "espacios de coeducación y libertad".

Además, también ha defendido la educación como "ascensor social" y las políticas educativas que "derriban murallas de desigualdades", como Xarxa Llibres, que garantiza libros gratis para todo el alumnado; las becas de comedor, que ya benefician a 139.000 escolares y las aulas gratuitas de dos años, que empezaron como un plan piloto y que ya acogen a 15.000 menores.

Del mismo modo, Marzà ha recordado que la conselleria trabaja por adaptar la oferta de Formación Profesional al territorio y los sectores productivos -el Plan valenciano de impulso y mejora de la FP dispone de un presupuesto plurianual de 176 millones-; y también por la democratización del acceso a la cultura, el fortalecimiento de los sectores culturales y creativos; y desarrollar empresas con valor tecnológico alrededor del deporte.

El conseller ha sido presentado por Sandra Mínguez, exportavoz de Educación de Podemos en las Corts durante la legislatura pasada y profesora de Secundaria, quien ha afirmado que las aulas no son ajenas a "la peste de odio" actual. "No vamos a consentir que a los niños y niñas les impongan el odio, y vamos a hacerlo con el odio y la educación. Vamos a leer, pensar y estudiar mucho", ha asegurado la ahora docente.

Al acto también han asistido el conseller de Economía, Rafael Climent, y la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez Garijo, además de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, y otros representantes públicos, del sector educativo y de la empresa.