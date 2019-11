Una investigadora valenciana participa en el estudio mundial que desvela el enigma de los loros

Los loros no son tan despistados como se cree por su inexplicable hábito de desperdiciar una parte de la comida que cogen, ya que este acto aparentemente sin sentido en realidad es intencionado y busca posiblemente mejorar la calidad y cantidad de los frutos y semillas de los árboles. Esta sorprendente conclusión, que echa por tierra la etiqueta generalizada de poco hábiles en el manejo de la comida, proviene de un estudio firmado por una decena de biólogos de España, Bolivia y Brasil, del que acaban de hacerse eco The New York Times y la BBC porque resuelve el misterio y, además, revela el valioso papel que los loros desempeñan en la biodiversidad.

Esto es así porque también se ha comprobado que los frutos que arrojan con aparente descuido al suelo, ya sea intactos o a medio abrir, sirven de alimento a otras especies incapaces de subir a las ramas y que, de otro modo, no tendrían acceso a esos nutrientes. Se añade que estas semillas lanzadas al suelo acaban dispersándose, lo que ayuda a aumentar la posibilidad de que germinen, explica una de las autoras del trabajo, Esther Sebastián-González, de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx.

La investigación se ha desarrollado durante una década en Europa, Asia, América y África con 6.253 observaciones de 103 tipos de loros (el 30 por ciento de los que hay) y tras 37.612 kilómetros recorridos en seguimientos. Por primera vez en la literatura científica, se ha cuantificado cuántas bayas, moras, dátiles y otras muchas frutas, como mangos, manejan habitualmente entre sus garras y pico, y se ha determinado que sueltan el 11,8 % de las frutas y hasta el 14,6 % de las semillas.

Los biólogos han observado que sistemáticamente desperdician más frutos verdes (con menos azúcar y menos aporte de energía) y que dejan caer menos en la época de reproducción (cuando tienen pollos y tienen más necesidad nutricional).