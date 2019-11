Puig defiende que la doble plataforma es "la única solución de futuro para el corredor mediterráneo"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, defiende que la doble plataforma ferroviaria en el corredor mediterráneo es "la única solución de futuro" para garantizar una buena conectividad y critica que "todavía hoy" se sufra "una mala decisión que fue precisamente el tercer hilo entre Castelló y València". Este tercer hilo "está todavía suponiendo problemas graves en las Cercanías", ha asegurado Puig en declaraciones a los medios en el Auditori de Castelló, donde se ha inaugurado el vigésimo primer Foro España-Japón dedicado a la Sociedad 5.0.

Preguntado por el hecho de que el Ministerio de Fomento haya descartado la implantación del tercer hilo entre Castelló y Tarragona por Vandellós, para apostar por la migración completa del tramo al ancho europeo Puig ha dicho "desconocer" las circunstancias que rodean esa decisión que, ha apuntado, "será técnica". En cualquier caso, indica que "lo fundamental es que el corredor mediterráneo sea una realidad lo antes posible y sobre todo la conexión de alta velocidad entre todo el corredor" y lo ha justificado así: "Todavía hoy estamos soportando una mala decisión que fue precisamente el tercer hilo entre Castelló y València que está suponiendo problemas graves en las Cercanías".

Para el president, la "única solución de futuro para garantizar una buena conectividad del corredor mediterráneo es la doble plataforma" y, por eso, ha agregado, "hay que estudiar esa decisión. Hablaremos con Fomento cuando tengamos Gobierno, cuando podamos porque estamos demasiado tiempo en una situación de interinidad que hace que no haya la capacidad de afrontar grandes infraestructuras que van a medio y largo plazo", ha lamentado.

A su juicio, las infraestructuras "no entienden de legislaturas, sino más allá", y por tanto considera "muy importante que lo más pronto posible tengamos un Gobierno con el que podamos interlocutar y avanzar en la resolución de un elemento fundamental para el crecimiento económico de toda España". Por otra parte, preguntado por si se hará alguna gestión para que el helicóptero de Salvamento Marítimo de la Comunitat Valenciana "conserve toda su dotación, para no aumentar el tiempo de respuesta de emergencias porque la mitad de la dotación se la llevan a Palma de Mallorca", Puig ha señalado no tener "comunicación oficial al respecto". Ha añadido que la Generalitat "atenderá siempre a la racionalidad, el interés general y la respuesta rápida a las emergencias".