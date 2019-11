Ferran Martínez, el segundo papá diputado en votar a distancia en las Corts

El diputado de Unides Podem Ferran Martínez se ha convertido en el segundo diputado de las Corts Valencianes en hacer uso del voto telemático por su reciente paternidad. El primero en solicitarlo y ejercerlo fue el diputado no adscrito Alexis Marí (ex síndic de Ciudadanos) quien tras un largo periplo logró en abril de 2017 que la Presidencia del parlamento regulara el voto telemático (se ejecuta a través de Telegram) para los casos de nacimiento de un hijo o una hija por un periodo máximo de un año. Marí acababa de tener un hijo con la también ex síndica de Ciudadanos Carolina Punset. Esta resolución amparaba también otros casos de voto telemático, como los que impiden el voto por enfermedad, o algún tipo de impedimiento físico.

En realidad fue otro diputado de Unides Podem, David Torres, actual director general de Desarrollo Rural, el primero en abrir camino a los hombres en el Parlamento valenciano al solicitar en 2015, recien estrenada la legislatura, acogerse al derecho del descanso por paternidad reconocido en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una "odisea" como el mismo calificó ya que sus señorías, al regirse por una normativa diferente, no tienen regulado las bajas. De hecho, la Mesa de las Corts, para el caso de Torres, emitió un informe en el que consideraba que no corresponde a este órgano resolver sobre el otorgamiento o la denegación de la solicitud de reconocimiento de este derecho, sino a la propia Seguridad Social. El organismo acabó resolviendo favorablemente.

La vía abierta por Marí y a la que se ha acogido ahora Ferran Martínez permite ejercer las labores de cuidado sin la merma económica que supuso para Torres el permiso de paternidad. Con todo, Ferran Martínez ni es nuevo en el voto telemático ni en la paternidad. Hace dos años, cuando era senador, ya usó esta fórmula para poder atender a su primera criatura. Martínez ha defendido, en declaraciones a este diario, que se ponga fin a esta anomalía y aboga por que los diputados y diputadas estén equiparados al resto de la ciudadanía en materia de seguridad social. Martínez, es portavoz de la comisión de Economía y asume dentro del grupo todas la cuestiones relativas a la negociación de los presupuestos, una carga de trabajo que en estos momentos no podía compatibilizar con su reciente paternidad.



"Los permisos son necesarios"

El diputado podemista ha defendido la plena equiparación de los permiso de paternidad y maternidad como un camino efectivo para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. "Los permisos de paternidad son necesarios para asumir las tareas del cuidado y no dejar sola a la pareja". El diputado ha precisado que, además, las mujeres necesitan un tiempo de recuperación tras el embarazo y es fundamental que en este periodo tan especial, los padres estén presentes.

Por otro lado, ha aprovechado para solicitar que se habilite en las Corts un espacio infantil para la conciliación no sólo de diputadas y diputados sino para el personal de las Corts o para los profesionales de los medios de comunicación que cubren la información parlamentaria.

La última ampliación, vigente desde el 1 de abril del 2019, elevó la duración del permiso de paternidad a ocho semanas. El uno de enero de 2020 entra en vigor la ampliación de la duración del permiso a 12 semanas para los nacimientos a partir de esa fecha.Las dos primeras semanas del permiso deben disfrutarse de forma ininterrumpida tras el parto. Las seis semanas restantes pueden ser de disfrute interrumpido y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses. Este permiso, retribuido al 100%, será intransferible, por lo que si el padre no lo disfruta, no lo podrá ceder a la madre.