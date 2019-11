El Observatorio Ciudadano del Agua cumple un año sin llegar a funcionar

Diagnosticar de forma participativa el estado de la gestión del agua, impulsar una transparencia continuada con toda la información a disposición de los ciudadanos y abrir una línea de trabajo innovadora en el marco de una estrategia integral de la politica del agua en la Generalitat Valenciana. Con esos objetivos nació hace ahora un año el Observatorio Ciudadano del Agua. Desde su constitución, en noviembre de 2018, no ha entrado aún en funcionamiento. Aunque hubo una primera reunión en marzo de 2019, lo cierto es que más de siete meses después «sigue sin funcionar y el manifiesto e instrucción que le da naturaleza jurídica sin publicarse», según apunta la Xarxa Valenciana Per l'Aigua Publica.

Paco La Roca, de Fundació Nova Cultura de l'Aigua señala que las distintas convocatorias electorales no han hecho más que ralentizar la puesta en marcha del Observatorio, cuya idea se gestó en una primera cita con la anterior consellera de medio ambiente, Elena Cebrián. Corría entonces diciembre de 2017. «Aunque nos reunimos en marzo de 2019 y se fijó una una segunda reunión, se aplazó», según La Roca. «No se ha hecho nada», coincide Paco Sanz, de Xúquer Viu. Son solo dos de los trece colectivos que conforman la Red Valenciana del Agua. De ahí que ahora hayan enviado una carta a la actual responsable del departamento, Mireia Mollà, emplazándole a impulsar un organismo que ven «muy necesario».

En la primera y única reunión el pasado 4 de marzo se trató el manifiesto constitutivo del Observatorio así como la naturaleza jurídica-administrativa del mismo, explica La Roca. El documento quedó listo para el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, con el compromiso de su publicación, «cosa que aún no se ha hecho, a pesar de haber un apartado del Observatorio Ciudadana del agua en la página web de la Generalitat». «En cuanto a la naturaleza jurídica-administrativa se acordó la publicación de una instrucción, ya elaborada, que tampoco se ha efectuado», asegura La Roca .

La Xarxa Valenciana Per l'Aigua Pública pide ahora a Mollà, «con carácter de urgencia, que se aborde el funcionamiento de este importante organismo, con la dotación de medios económicos, humanos y materiales necesarios para su funcionamiento». «Igualmente se debería establecer un plan de Trabajo y un calendario para poder hacer frente a los objetivos de su constitución», comenta. La Roca recordaba que el agua urbana «forma parte de los derechos fundamentales pero hay problemas con su gestión o el derecho a la transparencia además de otros problemas como redes envejecidas».

La Xarxa Valenciana Per l'Aigua Publica está formada por Acció Ecologista-Agró, Confederación de Asociaciones de Vecinos CAVE-COVA, Comisiones Obreras, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l'Aigua, H2O Paterna, Heterodòxia Castelló, No als Tractats Desiguals, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, Unió de Llauradors i Ramaders y Xúquer Viu.