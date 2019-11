La Sindicatura de Cuentas rechaza adjudicaciones en el Distrito Digital, el puerto de Alicante y la Ocean Race

La Sindicatura de Comptes revela en su informe de fiscalización de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv) respecto al ejercicio de 2018 que en cinco los expedientes revisados los pliegos no detallan la forma en que se valoran los criterios evaluables y que los acuerdos de adjudicación no están adecuadamente motivados.

En concreto, la sindicatura incide en la selección de un socio privado que formará parte de una sociedad de responsabilidad limitada de nueva creación para la puesta en marcha en el Distrito Digital de Alicante de un Centro de Gaming y Sports.

Se afirma que se precisa de un socio mayoritario, pero no se justifica por qué. Este aspecto es clave para el ente fiscalizador, porque al ser la participación de Sptcv minoritaria, la nueva empresa no tendría la consideración de sociedad mercantil de la Generalitat. Por lo tanto, considera que el adjudicatario no ha acreditado su solvencia.

En segundo lugar, la sindicatura analiza la organización y desarrollo de un evento de "Gaming/Sports" para la presentación del Distrito Digital y concluye que el adjudicatario no ha acreditado su solvencia en los términos establecidos en los pliegos.

Otro de los expediantes analizados es el del arrendamiento de planta baja de la Estación Marítima de Cruceros del Puerto de Alicante. En este caso, señala que no se han acreditado la utilización del procedimiento negociado sin publicidad y que la adjudicataria no reunía las condiciones de solvencia a la fecha de presentación de su oferta.

En cuanto a la concesión de incentivos para la promoción del Distrito Digital, la sindicatura considera que la Sociedad Proyectos Temáticos ha tramitado estos incentivos sin ajustarse a la legalidad vigente aplicable.

El informe de fiscalización también analiza la regata transoceánica "The Ocean Race", ediciones 14ª y 15ª y recoge que el contrato contempla que los pagos de las tasas se realicen antes de celebrarse las regatas, sin que el anfitrión aporte garantía alguna, lo que representa una debilidad significativa para Proyectos Temáticos. La sindicatura considera que habría sido más adecuado que Sptcv consultara varias ofertas.

El informe de fiscalización incluye nueve recomendaciones para mejorar la gestión de la Sptcv, entre las que destacan el análisis de las razones de la escasa concurrencia a determinadas licitaciones y la adopción de medidas efectivas para prevenir, detectar y solucionar los posibles conflictos de intereses. Así como, el establecimiento de mecanismos de control interno adecuados para determinar y valorar los criterios de adjudicación.

La Sindicatura de Cuentas también ha realizado un seguimiento de las incidencias contenidas en los informes de control formal de los tres últimos ejercicios, así como de las recomendaciones del informe de 2012, y destaca que, de las doce recomendaciones que figuraban en el informe de 2012, la Sociedad Proyectos Temáticos ha implantado totalmente diez y parcialmente una. Una recomendación de 2012 ha dejado de tener aplicación.