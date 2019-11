Más de 400 jóvenes participan en un programa para romper estereotipos sobre la pobreza

Más de 400 jóvenes han participado en el proyecto 'En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la diversitat i el voluntariat entre joves', para acercarse a la realidad de la pobreza y la exclusión social en la Comunitat Valenciana y "romper estereotipos", según ha informado la Generalitat.

Este programa, desarrollado conjuntamente por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y la Red Europea de Lucha contrra EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió (EAPN CV), se ha llevado a cabo durante los meses de mayo a noviembre.

Así, los jóvenes estudiantes y personal técnico de la Xarxa Jove del IVAJ han transformando preconceptos sobre personas y colectivos mediante cinco talleres formativos y una quincena de visitas guiadas a recursos de entidades sin ánimo de lucro que integran la EAPN CV.

El proyecto ha posibilitado que 230 jóvenes y 12 profesionales de la Xarxa Jove del IVAJ hayan realizado 14 visitas en València y Castelló a recursos de Acción contra el Hambre, Acoec, Fundación ADSIS, APIP-ACAM, Cáritas Diocesana Segorbe-Castelló, FISAT Borriana, Patim Castelló, Rais Hogar Sí, Codifiva, Fundación Cepaim y Sant Joan de Déu Serveis Socials.

Asimismo, 'En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la diversitat i el voluntariat entre joves' ha desarrollado cinco talleres formativos, tres en centros educativos de Castelló y València, y dos más con personal técnico del IVAJ de ambas provincias, donde se han formado 160 jóvenes, así como 12 técnicos y técnicas de juventud.

Además, estudiantes del Centro de FP la Safor de Beniarjó, de los IES Francesc Ribalta de Castelló, Andreu Alfaro de Paiporta, Berenguer de Dalmau de Catarroja, Josep Segrelles de Albaida y del CFP Verge de Cortes de Valencia, del CIPFP Faitanar de Quart de Poblet y del IES Bovalar de Castelló han participado en las formaciones.

El director general del Institut Valencià de la Joventut, (IVAJ), Jesús Martí, ha destacado que "este programa es el resultado de la estrecha colaboración con las entidades de inclusión de la EAPN y de sensibilización sobre derechos sociales básicos, buscando sinergias y que jóvenes estudiantes se acerquen a la realidad de la pobreza".

Martí ha agradecido también "a los educadores y educadoras que han sabidoponer en contexto el trabajo de las entidades integradas en la red Europea de Lucha Contra la Pobreza, unas entidades que han abierto sus puertas al programa".

En las visitas guiadas reunidas en una 'Ruta por la inclusión social' han conocido el trabajo que realizan las organizaciones por la inclusión social de personas en situación de mayor vulnerabilidad y cuáles son las claves y prioridades en la lucha contra la pobreza.

Asimismo, el colectivo de jóvenes han conocido diferentes realidades y aspectos de la pobreza o exclusión social en la Comunitat Valenciana, se han acercado al contexto en el que trabajan las organizaciones, han roto prejuicios con respecto a las personas afectadas por esta realidad y se han formado sobre el valor del trabajo en red y las opciones de voluntariado posibles.



Prevención de delitos de odio



El proyecto 'En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la diversitat i el voluntariat entre joves' se desarrolla en el marco de la campaña 'M'importa. Educar en valors' del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), y se fundamenta en la línea de sensibilización de la Estrategia Valenciana para la Igualdad de Trato, la No Discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio 2019-2024. El proyecto se realiza en colaboración con la EAPN CV-Xarxa per la Inclusió.

La EAPN CV está constituida actualmente por 28 entidades: Accem, Acción contra el Hambre, Acoec, Alanna, APIP-ACAM, Avant, Cáritas CV, CEAR PV, Cepaim, Coceder-CDR La Safor, Codifiva, Coeescv, Cruz Roja CV, Fundació Esplai, Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, Iniciatives Solidàries, INPAVI, Jovesolides, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Adsis, MPDL, Fundación Nova Feina, Fundación Novaterra, Patim, RAIS Fundación, Por ti Mujer, Sant Joan de Déu Serveis Socials València e YMCA.