"Deberíamos reflexionar sobre por qué no somos felices. La vida no es tan difícil" ángel sánchez

Pablo Pineda, el primer síndrome de Down europeo con título universitario, defendió ayer que «deberíamos reflexionar sobre qué nos pasa, por qué no somos felices, por qué nos disgustamos tanto. La vida no es tan difícil», zanjó. Este maestro, conferenciante y actor protagoniza el coloquio Sin límites en los diálogos de la Fundación Bancaja de València, dentro de la décima semana 'D-Capacidad', junto a Curro Cañete, escritor y coach que aborda en sus libros la búsqueda de la felicidad.

Antes del encuentro, Pineda hizo hincapié en que «lo más importante es que el mundo quiera arreglarse», por lo que ha llamado a «ser optimista y pensar que todo se puede solucionar . Siempre he sido optimista, he tenido predisposición a no agobiarme y a valorar lo que tengo», comentó. Bajo este prisma, advirtió que los límites son «algo mental que hemos inventado para justificar muchas cosas, como quedarnos en casa, no hacer nada o compadecernos», por lo que reivindica: «Podemos con todos los límites y con todas las trabas».



Realismo

Sobre las críticas en redes sociales, donde tiene una legión de seguidores, Pineda confesó que recibe algunas porque hay gente que piensa que no pertenece al colectivo de síndrome de Down, aunque comentó que él no entra en la provocación porque «matar al mensajero es negativo. ¿Criticamos a Messi por lo bien que juega, porque el niño quiere ser Messi? Yo no tengo la culpa; hay que ser realistas, todos no podemos hacer de todo»,agregó.